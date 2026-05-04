Champions League: Gute Havertz-Nachricht für Arsenal

SID 04.05.2026 • 20:38 Uhr Der FC Arsenal hat positive Nachrichten. Nationalspieler Kai Havertz steht im Kampf um das Finale der Champions League wieder im Aufgebot.

Fußball-Nationalstürmer Kai Havertz steht dem FC Arsenal im Halbfinal-Rückspiel der Champions League wieder zur Verfügung. Teammanager Mikel Arteta bestätigte das Comeback seines Offensivspielers vor dem Kracher am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen Atlético Madrid.

„Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen – egal ob von Beginn an oder später“, betonte der Coach, der neben dem DFB-Star auch wieder auf dessen Teamkollegen Martin Ödegaard zurückgreifen kann.

Havertz fehlte Arsenal im Hinspiel

Havertz, in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt, war am 25. April beim Sieg in der Premier League gegen Newcastle United mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden, seitdem stand der Offensivspieler nicht mehr für seinen Verein auf dem Platz. Das Hinspiel (1:1) musste der 26-Jährige von der Tribüne aus verfolgen.

Die besondere Finalmission seiner Mannschaft kann der Angreifer nun wohl wieder selbst aktiv mitgestalten – denn in London soll vor heimischer Kulisse eine lange Durststrecke beendet werden. „Ich spüre die Energie im Team und unter unseren Fans. Das sind die Momente, die wir gemeinsam erleben wollen“, betonte Arteta: „Wir haben als Team 20 Jahre hart gearbeitet, um wieder in dieser Position zu sein – wir sind heiß darauf, morgen das Spiel zu gewinnen.“