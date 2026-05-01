Kai Havertz? "Er geht bis an seine Grenzen"

SID 01.05.2026 • 16:45 Uhr Kai Havertz muss derzeit aufgrund einer Muskelverletzung pausieren. Arsenals Teammanager stellt nun aber eine baldige Rückkehr in Aussicht.

Der FC Arsenal will die Rückkehr von Nationalstürmer Kai Havertz zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League nicht ausschließen. „Hoffentlich steht er für Atlético zur Verfügung. Er geht bis an seine Grenzen, um das zu erreichen“, sagte Teammanager Mikel Arteta am Freitag über Havertz, der an einer Muskelverletzung laboriert. Noch vier Tage bleiben dem Deutschen bis zum Spiel gegen Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr).

Im Titelkampf der englischen Premier League muss Arteta vorerst auf den 26-Jährigen allerdings noch verzichten. Für das Spiel gegen den FC Fulham am Samstag (18.30 Uhr) stehe Havertz sicher nicht zur Verfügung.

Havertz vom Pech verfolgt

Havertz‘ jüngste Verletzung vom vergangenen Wochenende nahm Arteta derweil zum Anlass, um die bisher so unglückliche Saison des Stürmers zu kommentieren.

„Er hat uns sehr gefehlt: Wir sprechen hier von einem unserer wichtigsten Offensivspieler, der seit sieben oder acht Monaten ausfällt“, sagte Arteta. Havertz hatte sich direkt zum Saisonauftakt im Spätsommer 2025 eine langwierige Knieverletzung zugezogen.