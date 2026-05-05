Kompany wie Guardiola? "Wäre eine sehr blöde Antwort von mir"

Stefan Kumberger , Niklas Trettin 05.05.2026 • 16:42 Uhr Vincent Kompany weist den Gedanken zurück, im Hit gegen Paris Saint-Germain etwas "Besonderes" zu machen. Dabei nimmt der Trainer des FC Bayern seinen Lehrmeister in Schutz.

Vincent Kompany hat wohl von keinem Trainer mehr gelernt als von Pep Guardiola, der Starcoach von Manchester City hat seinen ehemaligen Kapitän sogar dem FC Bayern empfohlen. Auf die Spuren seines Lehrmeisters will sich der Trainer des FC Bayern vor dem Rückspiel-Kracher im Halbfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain aber nicht begeben.

„Wenn ich sagen würde, ich will etwas Besonderes machen, wäre das eine sehr blöde Antwort von mir“, sagte Kompany vor dem Spiel am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) auf SPORT1-Nachfrage, ob er – wie Guardiola schon so häufig – vor einem besonders wichtigen Spiel etwas anders machen werde als gewöhnlich.

Guardiola tat dies auch in seiner Münchner Zeit, unter anderem im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 2014, das die Bayern spektakulär mit 0:4 verloren. „Die größte Scheiße, die ich jemals als Trainer gemacht habe“, schimpfte der Katalane danach.

Kompany nimmt Guardiola in Schutz

Grundsätzlich sei es aber ungerecht, Guardiola mit derartigen Fehlentscheidungen in Verbindung zu bringen, betonte Kompany. „Ich habe auch unter Pep gespielt – das stimmt nicht, dass er alles ändert in den wichtigen Spielen, das ist nur Medien-Quatsch. Wenn man verliert, muss man sich immer erklären. Und wenn man gewinnt, hat man immer recht. Mehr ist es nicht.“

Wie wichtig Kompany das Duell nimmt, veranschaulichte eine andere Aussage auf der Pressekonferenz am Dienstag. „Ich habe wahrscheinlich 35 Spiele gesehen von PSG in den letzten Tagen.“ Bei allem Respekt vor dem Gegner und der Aufgabe werde er „keine Probleme haben, einzuschlafen“, betonte er: „Ich gehe meiner Arbeit nach, denke viel nach – aber wenn ich das Gefühl habe, dass es genug ist, schlafe ich auch ruhig.“

—–