Titelrückschlag! Guardiola hadert nach City-Patzer bei Everton

SID 05.05.2026 • 05:36 Uhr Der Patzer beim FC Everton sorgt für große Enttäuschung bei Manchester City.

Pep Guardiola ließ den Kopf hängen. Der schmerzhafte Patzer im Titelrennen der englischen Premier League löste auch beim Startrainer von Manchester City schwere Enttäuschung aus. „Es liegt nicht in unserer Hand“, sagte der Katalane bei Sky Sports: „Vorher war es so, jetzt nicht mehr. Wir haben noch Spiele vor uns. Wir werden sehen, was passiert.“

Die Skyblues kamen am Montagabend nur zu einem 3:3 (1:0) beim FC Everton, nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand rettete City immerhin noch einen Punkt.

City patzt, Arsenal zieht davon

Die Lücke zu Spitzenreiter FC Arsenal wuchs jedoch insgesamt an, fünf Punkte liegen die Gunners drei Spiele vor Schluss nun vorne. City hat noch ein Spiel in der Hinterhand, kann die Londoner um Nationalstürmer Kai Havertz aber aus eigener Kraft nicht mehr überholen.