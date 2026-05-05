Champions League: Mit diesem Team will Bayern PSG knacken

Bayern München kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain neben Tom Bischof wohl auch wieder auf Lennart Karl und Raphael Guerreiro zurückgreifen. Jungnationalspieler Karl stand beim Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wie Bischof und Guerreiro am Dienstagnachmittag auf dem Platz an der Säbener Straße.
Gute Nachrichten für Bayern
Karl (18) hat die jüngsten sieben Pflichtspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, darunter das 4:5 der Bayern in Paris. Bei Bischof (20) waren es ebenfalls nach einem Muskelfaserriss fünf Partien, gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) am vergangenen Samstag saß er aber bereits wieder auf der Bank. Guerreiro (32) fehlte zwei Begegnungen, auch er wegen eines Muskelfaserrisses.
Champions League: Bayern muss gegen PSG nur auf einen Spieler verzichten
Bei Karl, hatte Trainer Vincent Kompany rund um das Duell mit dem Tabellenletzten gesagt, gebe es „eine Möglichkeit Richtung Paris. Lenny war noch nie verletzt, das ist jetzt seine erste Verletzung. Das heißt auch, dass er normalerweise ganz schnell und fit zurückkommen wird.“
Verzichten müssen die Bayern nur auf Serge Gnabry (Adduktoren), für den die Saison vorzeitig beendet ist. Bei PSG fehlt neben Ersatztorwart Lucas Chevalier und dem jungen Linksaußen Quentin Ndjantou nur Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, der sich im Hinspiel am Oberschenkel verletzt hatte.