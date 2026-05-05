Champions League: Mit diesem Team will Bayern PSG knacken

SID 05.05.2026 • 14:13 Uhr Der FC Bayern kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain wohl wieder Tom Bischof, Lennart Karl und Raphael Guerreiro setzen. Das zuletzt verletzte Trio wirkt beim Abschlusstraining für den Hit mit.

Bayern München kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain neben Tom Bischof wohl auch wieder auf Lennart Karl und Raphael Guerreiro zurückgreifen. Jungnationalspieler Karl stand beim Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wie Bischof und Guerreiro am Dienstagnachmittag auf dem Platz an der Säbener Straße.

Karl (18) hat die jüngsten sieben Pflichtspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, darunter das 4:5 der Bayern in Paris. Bei Bischof (20) waren es ebenfalls nach einem Muskelfaserriss fünf Partien, gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) am vergangenen Samstag saß er aber bereits wieder auf der Bank. Guerreiro (32) fehlte zwei Begegnungen, auch er wegen eines Muskelfaserrisses.

Champions League: Bayern muss gegen PSG nur auf einen Spieler verzichten

Bei Karl, hatte Trainer Vincent Kompany rund um das Duell mit dem Tabellenletzten gesagt, gebe es „eine Möglichkeit Richtung Paris. Lenny war noch nie verletzt, das ist jetzt seine erste Verletzung. Das heißt auch, dass er normalerweise ganz schnell und fit zurückkommen wird.“