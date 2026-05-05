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Vor dem Bayern-Knaller: Überraschung im PSG-Kader

Überraschung im PSG-Kader

Der Kader von Paris Saint-Germain für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern steht fest. Achraf Hakimi ist nicht dabei, dafür gibt es eine Überraschung.
PSG ist in der Ligue 1 auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft, doch die gesamte Pressekonferenz gibt es nur ein Thema: Das Rückspiel gegen Bayern! Luis Enrique reagiert hämisch.
SPORT1
Der Kader von Paris Saint-Germain für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern steht fest. Achraf Hakimi ist nicht dabei, dafür gibt es eine Überraschung.

Paris Saint-Germain hat den Kader für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) bekannt gegeben. Trainer Luis Enrique nominierte 23 Spieler.

Wie erwartet ist Achraf Hakimi nicht dabei, der sich beim Hinspiel vor einer Woche eine Verletzung am rechten Oberschenkel zuzog. Auch Lucas Chevalier und Quentin Ndjantou fallen verletzt aus.

Vitinha, Nuno Mendes und Torwart Matvey Safonov, die beim jüngsten 2:2 gegen Lorient geschont wurden, kehren dagegen für das entscheidende Spiel in das Aufgebot zurück. Die Franzosen reisen mit einem knappen 5:4-Vorsprung nach München.

Überraschung: PSG nimmt vier Keeper mit nach München

Für Aufsehen sorgt derweil eine weitere Torhüter-Entscheidung: Neben Safonov und Ersatzmann Renato Marin berief Trainer Enrique auch die beiden Nachwuchskeeper Arthur Vignaud (18) und Bilal Laurendon (20) in den Kader.

Damit nimmt PSG gleich vier Torhüter mit nach München.

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