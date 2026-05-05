Vor dem Bayern-Knaller: Überraschung im PSG-Kader

SPORT1 05.05.2026 • 13:59 Uhr Der Kader von Paris Saint-Germain für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern steht fest. Achraf Hakimi ist nicht dabei, dafür gibt es eine Überraschung.

Wie erwartet ist Achraf Hakimi nicht dabei, der sich beim Hinspiel vor einer Woche eine Verletzung am rechten Oberschenkel zuzog. Auch Lucas Chevalier und Quentin Ndjantou fallen verletzt aus.

Vitinha, Nuno Mendes und Torwart Matvey Safonov, die beim jüngsten 2:2 gegen Lorient geschont wurden, kehren dagegen für das entscheidende Spiel in das Aufgebot zurück. Die Franzosen reisen mit einem knappen 5:4-Vorsprung nach München.

Überraschung: PSG nimmt vier Keeper mit nach München

Für Aufsehen sorgt derweil eine weitere Torhüter-Entscheidung: Neben Safonov und Ersatzmann Renato Marin berief Trainer Enrique auch die beiden Nachwuchskeeper Arthur Vignaud (18) und Bilal Laurendon (20) in den Kader.