Champions League: PSG heiß auf nächstes Finale

SID 07.05.2026 • 05:30 Uhr Nach dem Triumph über den FC Bayern freut sich Paris Saint-Germain auf das Endspiel gegen den FC Arsenal. München bleibt für die Franzosen ein gutes Pflaster.

Der Titelverteidiger steht wieder im Finale! Nach dem Halbfinal-Triumph über Bayern München in der Champions League war bei Paris Saint-Germain Zeit zum Feiern, doch schon bald beginnt die Vorbereitung auf das Endspiel.

„Wir ändern unsere Herangehensweise nicht. Der Trainer will, dass wir Druck machen, angreifen, verteidigen, alles geben und füreinander laufen. So gewinnt man Titel“, sagte Stürmer Désiré Doué nach dem 1:1 (1:0), das Paris nach dem 5:4-Spektakel im Hinspiel zum Weiterkommen reichte.

„Wir haben alle füreinander gekämpft, und das ist unsere Stärke. Wir lassen uns nicht mitreißen, wir bleiben bescheiden und sind uns unserer Stärken bewusst“, ergänzte Doué. Am 30. Mai (18.00 Uhr) treffen die Pariser in Budapest auf den englischen Spitzenklub FC Arsenal.

„Die Bayern sind eine großartige Mannschaft“

Auch sein Teamkollege João Neves war bei dem Gedanken an das Endspiel hocherfreut. „Es ist toll, wieder ein Finale zu erreichen. Wir sind sehr stolz auf unseren Weg und darauf, was wir hier erreicht haben“, sagte er: „Jetzt ist Zeit zum Feiern. Die Bayern sind eine großartige Mannschaft, aber wir wissen, wie man sich durchkämpft.“

Erfolgstrainer Luis Enrique freute sich derweil über den nächsten großen Erfolg in der bayrischen Landeshauptstadt, wo sein Team im vergangenen Jahr den Titel gewonnen hatte. „München ist nicht so schlecht. Wir haben gute Erinnerungen daran“, sagte er bei DAZN: „Es war ein sehr intensives Match, diesmal waren die Abwehrreihen besser als der Angriff. Der Charakter, den wir gezeigt haben, war so positiv.“ Dem unterlegenen Gegner attestierte er eine „intensive“ Spielweise und Fußball „auf dem höchsten Niveau“.