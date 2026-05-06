Champions League: U-Bahn geräumt! Aufregung vor Bayern-Kracher gegen PSG

Aufregung vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER): Im Vorfeld der Partie in der Allianz Arena mussten Feuerwehr und Polizei eingreifen.
U-Bahn vor Bayern-Kracher geräumt
„Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am U-Bahnhof Dietlindenstraße musste die U-Bahn mit ca. 1000 Fußballfans geräumt werden“, teilte die Polizei München rund drei Stunden vor dem Anstoß bei X mit.
In dem entsprechenden Bereich komme es daher aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es weiter. Das Gebiet solle, wenn möglich, weiträumig umfahren werden.
In den sozialen Medien verbreiteten sich unterdessen Videos, die einen nahezu leeren U-Bahn-Waggon zeigen, durch den Rauchschwaden ziehen.
Champions League: 3.700 PSG-Fans in München erwartet
Für das Halbfinal-Rückspiel in München werden rund 3.700 Fans von Paris Saint-Germain erwartet. Der französische Hauptstadtklub reist mit dem spektakulären 5:4-Erfolg aus dem Hinspiel im Rücken an.
Der FC Bayern hingegen steht vor heimischem Publikum unter Druck, um den Einzug ins Finale noch zu schaffen. Auch deshalb hatte unter anderem Trainer Vincent Kompany die eigenen Anhänger in die Pflicht genommen.
„Wir wollen 75.000 Menschen, die alles geben. Wir wollen unbedingt gewinnen, und dafür brauchen wir die Unterstützung der Fans. Wir brauchen die Kraft der Allianz Arena, sie ist ein legendärer Ort“, hatte der Belgier nach dem Hinspiel betont.
Ob es aber alle Fans infolge der Verkehrsbeeinträchtigungen pünktlich in die Arena schaffen, ist derzeit unklar.