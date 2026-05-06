Champions League: U-Bahn geräumt! Aufregung vor Bayern-Kracher gegen PSG

Felix Kunkel 06.05.2026 • 18:29 Uhr Vor dem Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain müssen Polizei und Feuerwehr ausrücken. Eine U-Bahn wird geräumt, wie die Behörden mitteilen.

Aufregung vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER): Im Vorfeld der Partie in der Allianz Arena mussten Feuerwehr und Polizei eingreifen.

„Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am U-Bahnhof Dietlindenstraße musste die U-Bahn mit ca. 1000 Fußballfans geräumt werden“, teilte die Polizei München rund drei Stunden vor dem Anstoß bei X mit.

In dem entsprechenden Bereich komme es daher aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es weiter. Das Gebiet solle, wenn möglich, weiträumig umfahren werden.

In den sozialen Medien verbreiteten sich unterdessen Videos, die einen nahezu leeren U-Bahn-Waggon zeigen, durch den Rauchschwaden ziehen.

Champions League: 3.700 PSG-Fans in München erwartet

Für das Halbfinal-Rückspiel in München werden rund 3.700 Fans von Paris Saint-Germain erwartet. Der französische Hauptstadtklub reist mit dem spektakulären 5:4-Erfolg aus dem Hinspiel im Rücken an.

Der FC Bayern hingegen steht vor heimischem Publikum unter Druck, um den Einzug ins Finale noch zu schaffen. Auch deshalb hatte unter anderem Trainer Vincent Kompany die eigenen Anhänger in die Pflicht genommen.

„Wir wollen 75.000 Menschen, die alles geben. Wir wollen unbedingt gewinnen, und dafür brauchen wir die Unterstützung der Fans. Wir brauchen die Kraft der Allianz Arena, sie ist ein legendärer Ort“, hatte der Belgier nach dem Hinspiel betont.