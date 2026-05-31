Champions League: Überraschung beim Spieler der Saison

SPORT1 31.05.2026 • 17:59 Uhr Die UEFA kürt den besten Spieler der Champions-League-Saison. Die Wahl ist durchaus überraschend.

PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia ist von den Technischen Beobachtern der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zum Spieler der Saison in der Champions League gewählt worden.

Dies teilte die UEFA am Sonntag, einen Tag nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal, mit.

Kvaratskhelia war mit 17 Scorerpunkten maßgeblich am erneuten PSG-Triumph beteiligt.

Kvaratskhelia holt Elfer raus

Paris hatte am Samstag im Finale von Budapest 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen und damit den Titel erfolgreich verteidigt. Auch dort zeigte Kvaratskhelia seine Klasse: Der Georgier holte einen Foulelfmeter heraus, den Ousmane Dembélé (65.) zum 1:1 verwandelte. Zuvor hatte Kai Havertz (6.) die Londoner in Führung gebracht.

Im Team der Saison sind nur vier Teams vertreten. Vorne stürmt Königsklassen-Topscorer Harry Kane (18) neben Dembélé. Michael Olise spielt auf dem rechten Flügel, Kvaratskhelia auf dem linken.

PSG stellt insgesamt fünf Spieler: Auch Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos sind dabei. Die Arsenal-Profis Declan Rice, Gabriel und David Raya sowie Rechtsverteidiger Marcos Llorente von Atlético Madrid komplettieren das Team.

Die Bayern waren im Halbfinale an PSG gescheitert. Arsenal schaltete auf dem Weg ins Endspiel Atlético Madrid aus.

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