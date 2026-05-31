Champions League: Große Ehre für Duo des FC Bayern

SID 31.05.2026 • 17:42 Uhr Zwei Spieler des FC Bayern stehen in der Champions League im Team der Saison. Die Auswahl wird von Sieger PSG dominiert.

Die Bayern-Stars Harry Kane und Michael Olise sind von den Technischen Beobachtern der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ins Team der Champions-League-Saison gewählt worden.

Dies teilte die UEFA am Sonntag, einen Tag nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal, mit. Spieler der Saison ist Khvicha Kvaratskhelia, der mit 17 Scorerpunkten maßgeblich am erneuten PSG-Triumph beteiligt war.

Paris hatte am Samstag im Finale von Budapest 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen und damit den Titel erfolgreich verteidigt. Auch dort zeigte Kvaratskhelia seine Klasse: Der Georgier holte einen Foulelfmeter heraus, den Ousmane Dembélé (65.) zum 1:1 verwandelte. Zuvor hatte Kai Havertz (6.) die Londoner in Führung gebracht.

Champions League: Fünf PSG-Spieler im Team der Saison

Im Team der Saison sind nur vier Teams vertreten. Vorne stürmt Königsklassen-Topscorer Kane (18) neben Dembélé. Olise spielt auf dem rechten Flügel, Kvaratskhelia auf dem linken.

PSG stellt insgesamt fünf Spieler: Auch Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos sind dabei. Die Arsenal-Profis Declan Rice, Gabriel und David Raya sowie Rechtsverteidiger Marcos Llorente von Atletico Madrid komplettieren das Team.