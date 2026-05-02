Champions League: War das Kompanys einziger Fehler?

SPORT1 02.05.2026 • 12:23 Uhr Gerade auf den Außenverteidigerpositionen taten sich die Bayern beim wilden Ritt gegen Paris Saint-Germain schwer – möglicherweise, weil Trainer Vincent Kompany dort umgestellt hatte.

Im System von Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt es zwei Positionen, die nicht immer mit Leichtigkeit auszufüllen sind: Es sind die der beiden Außenverteidiger. Gegen Paris Saint-Germain war gut zu beobachten, dass die Franzosen gerade auf den Flügeln besonders gut ihre Angriffe starten konnten. Was natürlich an der Qualität von Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia liegt, aber auch an den Münchnern.

Im Prinzenpark war es eindeutig der Plan, dass Josip Stanisic als rechter Verteidiger auch immer wieder als dritter Sechser im Mittelfeld auftaucht. Auf der Gegenseite war es wie üblich die Aufgabe von Alphonso Davies, möglichst viel Druck in der Offensive auszuüben.

Dass so Räume für den Gegner entstehen, ist zwangsläufig und gewollt. Insofern ist es kein Fehler im Kompany-System, sondern eher eine Schwachstelle, die man hinnimmt. Das Ziel: Tore, Tore, Tore. Allerdings war der Einsatz von Davies nicht unumstritten.

PSG-Rückspiel: Stellt Kompany erneut um?

„Was Stanisic erleben musste, war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Kvaratskhelia ist einfach brutal“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Der Insider erinnert zudem an eine Aufstellung, die es bereits gab und auch im Rückspiel die Lösung sein könnte: „Es gibt eine Blaupause aus dem Spiel gegen PSG in der Ligaphase. Damals spielte Konrad Laimer von Beginn an gegen Kvaratskhelia und Stanisic war für die linke Seite zuständig. Das funktionierte gut.“

Kumberger geht es dabei vor allem um Laimers Einsatz in der Startelf gegen Kvaratskhelia, der diesen in der Ligaphase deutlich besser im Griff hatte als Stanisic im Halbfinal-Hinspiel.

Auf der linken Seite wird es darauf ankommen, ob der aktuell leicht angeschlagene Davies bis dahin fit ist. „Wir haben Tests gemacht und es kam alles positiv zurück. Das heißt, dass er heute normalerweise trainieren kann. Dann schauen wir, was am Wochenende passiert“, sagte Kompany am Freitag, der Davies‘ Schnelligkeit wohl für die linke Seite präferiert.

Podcast „Die Bayern-Woche“: So werden Sie Teil der Sendung

Die ganze Diskussion, sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.