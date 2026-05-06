FC Bayern: Als eine strittige Szene gezeigt wird, muss Kompany lachen

SID 06.05.2026 • 23:56 Uhr Konrad Laimer und Vincent Kompany sind unzufrieden mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Bei einer Szene kann der Bayern-Coach nur lachen.

Konrad Laimer analysierte die strittigen Handspielszenen unaufgeregt, Vincent Kompany lachte einfach nur – und die Experten um Michael Ballack übten scharfe Kritik am Schiedsrichter. „Das sind halt so Entscheidungen, die liefen nicht auf unsere Seite. Mir kommt das auch komisch vor, aber es ist jetzt wurscht“, sagte Laimer bei DAZN über eine der Szenen, die die Gemüter beim FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:1) erhitzt hatte.

Der bereits verwarnte Nuno Mendes hatte in der 29. Minute einen Konter mit dem Arm unterbunden, die Münchner forderten Freistoß und Gelb-Rot. Referee João Pinheiro entschied jedoch auf Freistoß für Paris, da er ein vermeintliches Handspiel von Laimer wenige Augenblicke zuvor ahndete.

Strittige Szene: Kompany muss lachen

Der Österreicher erklärte: „Ich hätte gesagt, ich habe ihn mit dem Bauch berührt, er nimmt ihn dann klar mit der Hand. Wahrscheinlich ist es eine klare Gelbe Karte für ihn.“

„Ob das jetzt vom eigenen Spieler kommt oder nicht – es ist ein bisschen Quatsch, ein bisschen Blödsinn. Das ist schade“, sagte Bayern-Coach Kompany. Als ihm im TV auch die Mendes-Szene gezeigt wurde, lachte der Belgier: „Aber dann wollen wir eine Analyse machen, wieso wir nicht im Finale sind. Sie haben gerade zwei Bilder gezeigt.“

Brisante Ballack-Andeutung: „Das sage ich hier ganz offen“

Der frühere Münchner Ballack zeigte kein Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns: „Ich hatte das Gefühl, sie wollen diese Gelb-Rote Karte nicht geben, das ist mein Gefühl als Zuschauer, und das sage ich hier ganz offen.“ Auch DAZN-Experte Sami Khedira sprach von einer „spielentscheidenden“ Fehleinschätzung.