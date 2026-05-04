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Diese Frage beschäftigt PSG vor dem Bayern-Kracher

Kann Ruiz den Bayern standhalten?

Nach Achraf Hakimis Ausfall muss Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern umbauen. Viel hängt an Rückkehrer Fabián Ruiz – reicht seine Fitness für München?
PSG ist in der Ligue 1 auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft, doch die gesamte Pressekonferenz gibt es nur ein Thema: Das Rückspiel gegen Bayern! Luis Enrique reagiert hämisch.
SPORT1
Nach Achraf Hakimis Ausfall muss Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern umbauen. Viel hängt an Rückkehrer Fabián Ruiz – reicht seine Fitness für München?

Der Ausfall von Achraf Hakimi zwingt Luis Enrique, den Trainer von Paris Saint-Germain, zum Umbau. Der Rechtsverteidiger verletzte sich beim spektakulären 5:4 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern am rechten Oberschenkel und fehlt am Mittwoch beim Rückspiel in München. Als wahrscheinlichste Lösung gilt: Warren Zaïre-Emery rückt nach rechts, Fabián Ruiz übernimmt im Zentrum.

Zaïre-Emery hatte im Parc des Princes neben Vitinha und Joao Neves begonnen, Ruiz kam von der Bank. Nun könnte der Spanier von Beginn an gefragt sein – ausgerechnet im Hexenkessel der Allianz Arena, wo die Bayern nach dem Neun-Tore-Spektakel auf Wiedergutmachung brennen.

Ruiz könnte Spielkontrolle, sauberes Positionsspiel und strategisches Gespür in Umschaltmomenten. Doch nach seiner dreimonatigen Pause wegen einer Fissur der linken Kniescheibe stellt sich die Fitnessfrage. Erst am 19. April kehrte er in den Wettbewerb zurück, steigerte seine Einsatzzeiten schrittweise – zuletzt 61 Minuten gegen Lorient.

Vor PSG-Gastspiel in München: Ruiz-Fitness als Schlüsselfrage

Intern heißt es Medienberichten zufolge, Ruiz sei schmerzfrei und hochmotiviert. Klar ist aber auch: Für 90 oder gar 120 Minuten dürfte es kaum reichen. Enrique muss also abwägen – startet er mit dem Strategen, um Kontrolle zu gewinnen, oder bringt er ihn erst, wenn das Tempo etwas abflacht?

Alternativen gibt es. Lucas Beraldo könnte als Sechser agieren, um situativ auf eine Fünferkette zu wechseln. Auch eine offensivere Variante mit Désiré Doué im Mittelfeld ist denkbar. Die spannendste Personalie aber bleibt Ruiz – und die Frage, ob sein Körper dem Bayern-Druck standhält.

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