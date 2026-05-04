Diese Frage beschäftigt PSG vor dem Bayern-Kracher

SPORT1 04.05.2026 • 13:57 Uhr Nach Achraf Hakimis Ausfall muss Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern umbauen. Viel hängt an Rückkehrer Fabián Ruiz – reicht seine Fitness für München?

Zaïre-Emery hatte im Parc des Princes neben Vitinha und Joao Neves begonnen, Ruiz kam von der Bank. Nun könnte der Spanier von Beginn an gefragt sein – ausgerechnet im Hexenkessel der Allianz Arena, wo die Bayern nach dem Neun-Tore-Spektakel auf Wiedergutmachung brennen.

Ruiz könnte Spielkontrolle, sauberes Positionsspiel und strategisches Gespür in Umschaltmomenten. Doch nach seiner dreimonatigen Pause wegen einer Fissur der linken Kniescheibe stellt sich die Fitnessfrage. Erst am 19. April kehrte er in den Wettbewerb zurück, steigerte seine Einsatzzeiten schrittweise – zuletzt 61 Minuten gegen Lorient.

Vor PSG-Gastspiel in München: Ruiz-Fitness als Schlüsselfrage

Intern heißt es Medienberichten zufolge, Ruiz sei schmerzfrei und hochmotiviert. Klar ist aber auch: Für 90 oder gar 120 Minuten dürfte es kaum reichen. Enrique muss also abwägen – startet er mit dem Strategen, um Kontrolle zu gewinnen, oder bringt er ihn erst, wenn das Tempo etwas abflacht?