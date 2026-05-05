Diesen Star wünscht sich Uli Hoeneß beim FC Bayern

Johannes Behm 05.05.2026 • 18:23 Uhr Uli Hoeneß könnte sich einen PSG-Star gut im Kader von Bayern München vorstellen.

Bei der Frage, welchen Spieler von Paris Saint-Germain Uli Hoeneß gerne beim FC Bayern sehen würde, musste der 74-Jährige nicht lange nachdenken. „Hakimi, den würden sie sofort nehmen, weil er bei uns gut reinpassen würde“, antwortete der Ehrenpräsident des Rekordmeisters bei DAZN.

Auf der Rechtsverteidiger-Position waren zuletzt Josip Stanisic oder Konrad Laimer aufgelaufen. Beide gelten vornehmlich als defensivstark, während Achraf Hakimi auch in der Offensive glänzen kann. In dieser Spielzeit bereitete er neben drei eigenen Treffern weitere neun Tore vor.

Aktuell fehlt der marokkanische Nationalspieler allerdings verletzt. Deswegen wird er auch beim Halbfinal-Rückspiel gegen den FCB nicht mitwirken können. Im Hinspiel hatte sich der 27-Jährige in der Schlussphase in einem Laufduell mit Laimer am Oberschenkel verletzt.

„Laimer ist eben nicht Maradona“

Hoeneß schätze Laimer zwar, mit Hinblick auf die vermeintlich stockenden Vertragsgespräche mit dem Österreicher betonte er jedoch, dass er nicht zu viel fordern dürfe: „Aber er ist eben nicht Maradona.“