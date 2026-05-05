FC Bayern: Adidas unterläuft kuriose Trikot-Panne

Maximilian Huber 05.05.2026 • 08:22 Uhr Der FC Bayern präsentiert im CL-Kracher gegen PSG sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27. Ausrüster Adidas bietet in seinem Online-Shop fälschlicherweise einen Flock mit dem Namen von Ex-Spieler Kingsley Coman an.

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern München sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 präsentiert.

Mit dem rot-weißen Jersey wird das Team um Cheftrainer Vincent Kompany am Mittwochabend bereits gegen PSG auflaufen. Ausrüster Adidas ist noch am selben Tag eine Panne unterlaufen.

FC Bayern: Kuriose Panne von Ausrüster Adidas

Der Sportartikel-Hersteller bietet den Fans des FC Bayern kurioserweise einen Spielerflock mit dem Namen von Ex-Spieler Kingsley Coman und seiner einstigen Rückennummer 11 an – obwohl der Franzose den deutschen Rekordmeister im Sommer 2025 gen Saudi-Arabien verlassen hatte.

Auch am Abend um kurz vor 22 Uhr war der mutmaßliche Systemfehler noch nicht behoben. Erst später verschwand die Option Coman aus der Auswahl. Das Trikot kostet in der Basisversion 100 Euro, die Authentic-Variante liegt bei 150 Euro.

Coman lief in 339 Pflichtspielen für den FC Bayern auf und wechselte im Sommer 2025 für eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro zu Al-Nassr.