FC Bayern: Kompany kontert Reporter wegen Kane

SPORT1 05.05.2026 • 23:46 Uhr Ein englischer Reporter spricht Vincent Kompany auf Stürmer Harry Kane an und gibt dabei eine kritische Bemerkung von sich. Der Trainer des FC Bayern reagiert umgehend.

Vincent Kompany hat auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit Unverständnis auf eine Frage eines englischen Reporters reagiert. Dieser wollte vom 40-Jährigen wissen, ob Stürmer Harry Kane in dieser Saison nicht wie angeblich sonst oft einen Leistungsabfall gegen Ende der Saison habe.

„Sie haben es fast als Fakt dargestellt, also muss ich das akzeptieren. Aber dass er immer zum Saisonende hin ausgepowert ist, sehe ich nicht so“, erwiderte Kompany und fügte in Bezug auf Kanes vergangene Sommer hinzu: „Ich denke, England kann sehr dankbar sein, dass Harry da ist. Ihr seid deshalb zwei Mal in Folge im Finale der Europameisterschaft gewesen und bei großen Turnieren weit gekommen.“

FC Bayern: Kane hat überragende Torquote

Von einer sich anbahnenden Formkrise des Torjägers wollte Kompany nichts wissen. „Ich kenne Harrys Einfluss. Er ist genau da, wo er sein muss. Die Champions League ist der schwierigste Wettbewerb, den es zu gewinnen gibt. Dort spielt er gegen die besten Spieler. Da ist es normal, dass es im Laufe einer langen Saison härter wird. Aber bis jetzt hätten wir uns von ihm nichts Besseres wünschen können“, betonte er.