Aus des FC Bayern vs. PSG: Bei Salihamidzic herrscht noch Schiri-Ärger

Nach dem Aus des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen PSG herrschte auch Ärger über den Schiedsrichter Joao Pinheiro. Hasan Salihamidzic, ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern, hat nun einige Wochen später im SPORT1 Doppelpass ebenfalls mit Schiri-Kritik auf das Halbfinal-Rückspiel zurückgeblickt.
Salihamidzic mit Schiri-Kritik
„Ich habe bei den Spielen in Paris und zu Hause gehofft, dass wir die hier putzen. An dem Tag war die Leistung vielleicht nicht die beste. Wobei man auch sagen muss, dass der Schiedsrichter und die Schiedsrichterentscheidungen meiner Meinung nach nicht pro Bayern waren. Im Gegenteil, der (Pinheiro, Anm. d. Red.) hat das nicht gut gemacht. Deswegen sind sie leider nicht ins Finale gekommen.“
Im Duell Anfang Mai hatte es mehrere diskussionswürdige Schiedsrichter-Entscheidungen gegeben. „Mindestens gibt es einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters, die heute leider nicht für uns ausgefallen sind, sondern gegen uns“, befand daher auch Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen nach Spielende.
„Riesiges Kompliment“ für die Bayern-Saison
Trotz des Ausscheidens im Champions-League-Halbfinale und des somit verpassten Triple-Traums sieht Hasan Salihamidzic eine sehr gute Saison seines ehemaligen Arbeitgebers: „Die haben eine unfassbare Saison gespielt. Da muss man einfach ein riesiges Kompliment machen. Der ganze Klub ist zufrieden, so wie er dasteht.“ […] Das Double mit dem Halbfinale ist trotzdem eine super Saison.“