Aus des FC Bayern vs. PSG: Bei Salihamidzic herrscht noch Schiri-Ärger

Niklas Sagner 24.05.2026 • 12:52 Uhr Über João Pinheiro, den Schiedsrichter im Rückspiel des Champions-League-Krachers zwischen dem FC Bayern und PSG, wurde sehr viel diskutiert. Auch Hasan Salihamidzic hat eine klare Meinung dazu.

Nach dem Aus des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen PSG herrschte auch Ärger über den Schiedsrichter Joao Pinheiro. Hasan Salihamidzic, ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern, hat nun einige Wochen später im SPORT1 Doppelpass ebenfalls mit Schiri-Kritik auf das Halbfinal-Rückspiel zurückgeblickt.

„Ich habe bei den Spielen in Paris und zu Hause gehofft, dass wir die hier putzen. An dem Tag war die Leistung vielleicht nicht die beste. Wobei man auch sagen muss, dass der Schiedsrichter und die Schiedsrichterentscheidungen meiner Meinung nach nicht pro Bayern waren. Im Gegenteil, der (Pinheiro, Anm. d. Red.) hat das nicht gut gemacht. Deswegen sind sie leider nicht ins Finale gekommen.“

Im Duell Anfang Mai hatte es mehrere diskussionswürdige Schiedsrichter-Entscheidungen gegeben. „Mindestens gibt es einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters, die heute leider nicht für uns ausgefallen sind, sondern gegen uns“, befand daher auch Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen nach Spielende.

„Riesiges Kompliment“ für die Bayern-Saison