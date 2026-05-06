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FC Bayern: Trikot-Premiere gegen PSG

Bayerns neues Trikot feiert Premiere

Vor zwei Tagen präsentierte der FC Bayern sein Heimtrikot für die neue Saison. Am Mittwochabend im Champions-League-Halbfinale gegen PSG feiert es seine Premiere.
Es kribbelt bei den Bayern-Fans. Vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen PSG ist Aufregung spürbar.
SPORT1
Vor zwei Tagen präsentierte der FC Bayern sein Heimtrikot für die neue Saison. Am Mittwochabend im Champions-League-Halbfinale gegen PSG feiert es seine Premiere.

Premiere beim FC Bayern! Nachdem der Verein am Montag sein Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt hatte, treten die Stars am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain im Halbfinal-Rückspiel (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League erstmals in ihrer neuen Kluft an.

„Unter Flutlicht, vor den eigenen Fans und mit dem Endspiel in Europas Königsklasse vor Augen läuft der Deutsche Meister erstmals im neuen Look auf – bereit für eine dieser Nächte, die bleiben“, schrieb der Rekordmeister in seiner Mitteilung am Montag.

FC Bayern: Ein Trikot „wie gemacht für große Momente“

„Das Team um Joshua KimmichMichael Olise und Harry Kane trägt in diesem besonderen Spiel ein Trikot, das für alles steht, was den Club ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente“, so die Münchner weiter.

Das neue Adidas-Jersey ist in den Vereinsfarben gehalten, mit länglichen Streifen in Dunkelrot als Hingucker. Eine Besonderheit kommt noch hinzu: Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft „besonders zu würdigen“, gibt es erstmals „den legendären Kakadu“ als sogenanntes Brustbadge – „ein Symbol mit besonderer Bedeutung“ für die Mannschaft, wie es hieß.

Gegen PSG dürfen die Bayern allerdings nicht mit dem Kakadu-Badge spielen – das verbieten die Richtlinien des Verbandes.

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