Elfer-Drama! Paris erneut auf Europas Thron

Julius Schamburg 30.05.2026 • 21:00 Uhr Paris Saint-Germain und der FC Arsenal liefern sich ein packendes Champions-League-Finale. Kai Havertz trifft historisch. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen.

Titel verteidigt, Paris Saint-Germain ist Königsklassen-Sieger! Die Pariser gewannen ein dramatisches Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. In der Verlängerung fielen keine Tore. Arsenals Gabriel Magalhaes verschoss den entscheidenden Elfmeter. Sein Schuss ging über das Tor.

Dramatisches Elfmeterschießen: PSG jubelt

Goncalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo waren im Elfmeterschießen für PSG erfolgreich, einzig Nuno Mendes verschoss.

Bei Arsenal trafen Viktor Gyökeres, Declan Rice und Gabriel Martinelli. Eberechi Eze scheiterte als zweiter Schütze, sein Schuss ging links am Tor vorbei. Als fünftem Schützen versagten Magalhaes schließlich die Nerven. PSG-Kapitän Marquinhos spendete seinem niedergeschlagenen Gegenspieler unmittelbar nach dem Fehlschuss Trost.

Den Gunners stand die Enttäuschung nach dem verpassten Premierentitel in der Champions League ins Gesicht geschrieben, umso größer war die Freude bei den Siegern aus Paris. „Ich bin komplett geflasht. Das ist unglaublich. Ich habe davon geträumt. Es ist unbeschreiblich, die Champions League zum zweiten Mal zu gewinnen und mit den Fans zu feiern“, freute sich Doué im offiziellen On-Field-Interview.

Erfolgstrainer Luis Enrique sagte: „Ich bin stolz, aber auch müde. Wir sind erneut die Champions von Europa. Wir haben es verdient, auch die Fans haben es verdient.“

Dembélé gleicht aus – dann muss er runter

Kai Havertz hatte die Gunners in der regulären Spielzeit früh in Führung gebracht (6.). Der deutsche Nationalspieler wuchtete den Ball aus vollem Lauf unhaltbar in die obere Hälfte des Tores.

Ousmane Dembélé glich per Foulelfmeter aus. Er verwandelte eiskalt ins linke untere Eck (65.). Der bereits mit Gelb vorbelastete Cristhian Mosquera hatte zuvor Khvicha Kvaratskhelia im eigenen Sechzehner zu Fall gebracht. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auf Strafstoß, stellte Mosquera allerdings nicht vom Platz.

Beide Mannschaften drängten in der Schlussphase auf den Sieg, hatten aussichtsreiche Gelegenheiten. David Raya rettete in höchster Not gegen den heranstürmenden Bradley Barcola (85.). Dann musste Dembélé verletzungsbedingt ausgewechselt werden (90.+6). Tief in der Nachspielzeit vergab Barcola erneut (90.+7). So ging es in die Verlängerung. Dort fielen keine Tore, also musste die Entscheidung im Elfmeterschießen her.

Champions League: Havertz mit historischem Treffer

Für Havertz war es bereits der zweite Treffer in einem CL-Finale. Der Stürmer hatte 2021 den FC Chelsea mit seinem Tor im Finale gegen Manchester City zum Titel geschossen. Damit ist Havertz nach Cristiano Ronaldo und Mario Mandzukic erst der dritte Spieler, der für zwei verschiedene Klubs in einem Finale der Königsklasse erfolgreich war.

Beide Vereine hatten in ihren Ligen diese Spielzeit auch den Meistertitel gewonnen. Während Arsenal sich in der Premier League zum ersten Mal seit 2004 zum Champion krönte, gewann PSG seine fünfte Meisterschaft in Serie.