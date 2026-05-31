Paris feiert Enrique: "Der beste Trainer der Welt"

SID 31.05.2026 • 06:33 Uhr Schweißgebadet und losgelöst feiert Luis Enrique den nächsten Triumph in der Champions League. Der Erfolgstrainer wird mit Lob überhäuft.

Bis tief in die Nacht feierten Europas Fußball-Könige in Budapest mit dem Henkelpott, auch in der Heimat jubelten Tausende Anhänger von Paris Saint-Germain – vom Parc des Princes über die Champs-Élysées bis hin zur Place de la République. Er empfinde „Aufregung, Müdigkeit, alles“, sagte Erfolgstrainer Luis Enrique, nachdem er völlig losgelöst und schweißgebadet über den Budapester Rasen gehüpft war.

„Das ist der beste Moment der Saison. Wir sind weiterhin Champions, zweimal in Folge, das ist unglaublich“, betonte der spanische Coach, Architekt des Erfolgs in der französischen Hauptstadt. Von all dem wollte Enrique nach dem Finaltriumph über den FC Arsenal aber nichts hören. Ob er eine Trainerlegende sei, wurde der 56-Jährige gefragt: „Legende? Das interessiert mich nicht.“

Enrique, schwärmte der katarische PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi aber, sei der „beste Trainer der Welt“. Er sei „etwas ganz, ganz Besonderes – als Trainer, als Mensch, als Persönlichkeit. Er hat mit dieser Mannschaft Unglaubliches geleistet.“ Er könne zwar die Frage nach Enriques Zukunft „nicht direkt beantworten, aber ich bin sehr zuversichtlich. Es geht um das Projekt, und er ist der Beste für dieses Projekt“.

Dank Enrique, der bei PSG einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison besitzt, hat sich eine echte Einheit aus dem von Katar finanzierten Milliardenprojekt geformt. „Dieser Wille, immer mehr zu gewinnen – dafür ist Luis Enrique verantwortlich. Ich hoffe, er wird uns weiter antreiben, noch mehr zu gewinnen“, sagte Antreiber Vitinha.