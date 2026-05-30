Pressestimmen zum Finale: "PSG ist in die Geschichte eingegangen"

SPORT1 30.05.2026 • 21:54 Uhr Paris Saint-Germain gewinnt das Champions-League-Finale gegen Arsenal und wird von der heimischen Presse gefeiert. Englands Medien reagieren mit Bedauern.

Das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (5:4 n.E.) ruft in der internationalen Presse unterschiedliche Reaktionen hervor.

In Frankreich und Spanien werden PSG und vor allem Trainer Luis Enrique gefeiert. England leidet mit den Gunners, die weiter auf ihren ersten Titel in der Königsklasse warten müssen.

SPORT1 zeigt eine erste Sammlung an Medienreaktionen:

FRANKREICH

L’Équipe: „Paris ist legendär. Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher.“

Le Figaro: „Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen.“

Le Parisien: „Für immer in die Geschichte eingegangen! PSG gewinnt nach dramatischem Finale gegen Arsenal.“

GROSSBRITANNIEN

The Telegraph: „Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss. Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss.“

The Sun: „Die Gunners erleiden eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen.“

Daily Mirror: „Pech und Herzschmerz.“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Doppelter Triumph für PSG!“

Tuttosport: „Die Unbesiegbaren, PSG ist wieder der Meister Europas.“

SPANIEN

Marca: „Luis Enrique führt PSG auf den Olymp der Champions League“

As: „Luis Enrique hat es wieder geschafft!“