Pressestimmen nach Arsenal-Pleite: "Das ist nicht fair. Einfach nicht fair"

SPORT1 31.05.2026 • 08:35 Uhr Der FC Arsenal verliert ein dramatisches Endspiel gegen Titelverteidiger PSG im Elfmeterschießen. Gabriel wird dabei zur tragischen Figur. Die Pressestimmen aus England.

In der englischen Presse überwiegt die Enttäuschung. Verteidiger Gabriel Magalhaes wird zur tragischen Figur und verschießt den entscheidenden Elfmeter, dabei hatte er bis zu diesem Punkt eine besonders starke Leistung gezeigt.

SPORT1 fasst die Pressestimmen aus England zusammen:

„Ein Abend voller Dramatik“

The Sun: Das ist nicht fair. Einfach nicht fair. Ja, man kann argumentieren, dass PSG es verdient hatte, an einem Abend voller purer Dramatik zu triumphieren.

Aber es ist schlichtweg falsch, dass der Mann, an den man sich als den Verlierer des Champions-League-Finals erinnern wird, der beste Spieler in Rot und Weiß war. Zwei lange Stunden überragte Gabriel seine Mitspieler um Kopf und Schultern. Nach der Analyse wird es möglicherweise Schuldzuweisungen geben: Verdient man Europas größten Titel wirklich, wenn man nur 25 Prozent Ballbesitz hat?

Daily Mail: Herzschmerz bei Arsenal. Die Gunners haben sich die Seele aus dem Leib gekämpft, und dafür muss man ihnen Respekt zollen, aber meine Güte, sie haben den Ball kaum berührt. Arsenal-Fans auf der ganzen Welt sind zutiefst niedergeschlagen, wirklich zutiefst niedergeschlagen.

Gabriels „katastrophaler Fehlschuss“

The Telegraph: Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss. Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss.

talkSport: Arsenal hat mit dem Gewinn der Premier League eine hervorragende Saison hinter sich, wird nun aber darüber nachdenken müssen, was hätte sein können. Mit 226 Spielen bleibt der Verein die Mannschaft mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des Europapokals bzw. der Champions League, die den Wettbewerb noch nie gewonnen hat.

„Pech und Herzschmerz“

BBC: Die Mannschaft von Mikel Arteta verpasste in der schwülen Puskas-Arena auf äußerst herzzerreißende Weise das Double aus Meisterschaft und Europapokal. In einem herzerwärmenden Moment, während die Spieler von PSG auf dem Platz ausgelassen feierten, eilte der Kapitän der Franzosen, Marquinhos, sofort herbei, um seinen brasilianischen Teamkollegen Gabriel zu trösten.

Daily Mirror: Pech und Herzschmerz. Es sollte einfach nicht sein für Arsenal.

The Guardian: Es war ein Schaulaufen, das die Fußballwelt in seinem Bann hielt, die Spannung wuchs ins Unermessliche. Und es war ein Duell der Spielstile, Arsenal verteidigte mit charakteristischer Aggressivität.