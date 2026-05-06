Rückkehr zum FC Bayern? Philipp Lahm: "Mein Leben ist toll"

Niklas Trettin 06.05.2026 • 17:06 Uhr In einem Interview verrät Philipp Lahm, ob er sich eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen kann. Dazu spricht der Weltmeister von 2014 über das Halbfinale in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Philipp Lahm hat klargestellt, dass eine Rückkehr zum FC Bayern und die Übernahme einer Führungsposition beim Rekordmeister für ihn aktuell kein Thema ist. „Ich fühle mich gerade so wohl in meinen Aufgaben. Ich darf ja den VfB Stuttgart beraten und habe eben tolle Aufgaben in meiner Stiftung mit ‚Treffpunkt Verein‘. Ich bin noch Trainer im Nachwuchsbereich, habe ein Unternehmen“, sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit Merkur/tz.

Entsprechend sieht der 42-Jährige keinen Anlass, sich mit anderen Optionen auseinanderzusetzen. Lahm betonte, er sei „gut ausgelastet“ und „habe Freude“ an seinen Aufgaben. „Mein Leben ist toll. Und deswegen mache ich mir gerade keine Gedanken, wenn ich ehrlich bin, über den FC Bayern“, ergänzte der frühere Weltklasse-Spieler, der einst 517 Partien für die Münchner bestritt.

Champions League: Lahm drückt Bayern die Daumen

Am Mittwoch wird Lahm allerdings genau auf seinen Ex-Verein achten, wenn die Bayern im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Endspiel kämpfen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Seine Rechnung ist dabei denkbar einfach. „6:4 und Bayern steht im Finale, dann ist alles gut“, scherzte er.

Generell glaubt Lahm, dass entweder das Team von Trainer Vincent Kompany oder PSG die Königsklasse gewinnen wird. „Einfach wäre es jetzt, zu sagen, auf jeden Fall die Seite von Paris und Bayern“, so Lahm weiter: „Weil sie einfach offensiv natürlich die größten Qualitäten haben. Natürlich würde ich mir wünschen, dass der FC Bayern ins Finale kommt und dann auch gewinnt.“