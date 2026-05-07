Trotzige Bayern: "Werden wieder angreifen"

SID 07.05.2026 • 05:33 Uhr Der FC Bayern richtet nach dem Aus in der Champions League den Blick voraus und glauben an eine gute Zukunft. Auch Trainer Vincent Kompany.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League den Blick schnell wieder nach vorne gerichtet. „Es geht weiter. Die Champions League ist vorbei. Aber es kommt wieder ein Moment, es ist wieder eine große Motivation. Wir werden es wieder versuchen“, sagte Kompany nach dem 1:1 (0:1) im Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain tapfer.

Nach dem denkwürdigen 4:5 von Paris ist der Triple-Traum für den Rekordmeister vorbei. Für ihn, betonte Kompany, sei „die Sache ab morgen erledigt. Manche werden morgen einen schwierigen Tag haben, das ist okay. Aber ich habe die Fähigkeit, nicht lange enttäuscht zu sein.“ Vielmehr gehe es jetzt darum, so der 40 Jahre alte Belgier, „dass wir noch stärker sind“. Sein Team habe schon in dieser Saison „Fortschritte gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir nochmal Schritte machen.“ Der K.o. gegen PSG gebe „noch mehr Motivation“.

Auch Sportvorstand Max Eberl dachte schon an eine noch bessere Zukunft des deutschen Meisters, der am 23. Mai im Pokalfinale gegen Stuttgart immerhin noch die Chance auf das Double hat. „Ich habe immer gesagt, so einen großen Titel zu holen, gerade die Champions League, das ist ein Stück weit auch eine Reise. Wir haben da letztes Jahr was gelernt, wir müssen dieses Jahr was daraus lernen und dann werden wir nächstes Jahr wieder angreifen“, sagte Eberl.

Bayern: Eberl spricht von einer „extremen“ Enttäuschung

Ohnehin finde er trotz der „extremen“ Enttäuschung, „dass wir stolz auf diese Mannschaft sein können. Die Mannschaft hat alles gegeben, hat alles versucht gegen die für mich momentan beste Mannschaft in Europa. Es waren Nuancen, die wir vielleicht in dem einen oder anderen Moment schlechter waren“, sagte Eberl.

Dennoch: Die Auftritte in beiden Gigantenduellen gegen PSG geben ihm „auf jeden Fall Vertrauen, dass da wirklich etwas zusammenwächst. Wir sind auf dem Weg“, ergänzte Vize-Kapitän Joshua Kimmich. Er glaube auch nicht, „dass uns das umwerfen oder vom Weg abbringen wird. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dieser Mannschaft die Champions League noch gewinnen können. In der nächsten Saison greifen wir wieder an.“