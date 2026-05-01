TV-Rechte für Champions League vergeben! US-Konzern schlägt zu

Philipp Heinemann 01.05.2026 • 12:51 Uhr Die UEFA vergibt die Übertragungsrechte für Länder wie Österreich und die Schweiz - ein US-Konzern sahnt kräftig ab.

Die UEFA hat die TV-Übertragungsrechte für ihre Pokalwettbewerbe für diverse Länder vergeben. In insgesamt 19 globalen Territorien wurden die übertragenden Medien für den Zeitraum 2027 bis 2031 festgelegt.

Der TV-Sender Sky erhielt in Österreich den Zuschlag für das Erstwahlrecht für ein Spiel der Champions League am Dienstag. DAZN überträgt beim deutschen Nachbarn alle weiteren Spiele, inklusive des Finals. Dieses wird aber auch von Puls4 ausgestrahlt. Die Europa League und die Conference League gingen komplett an Canal+.

US-Konzern sichert sich großes TV-Paket

Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Schweiz: Dort bleibt die Champions League komplett bei blue Sport. DAZN sicherte sich sämtliche Spiele der anderen beiden UEFA-Wettbewerbe, was aber bereits bekannt war.

Die TV-Rechte für Deutschland wurden übrigens bereits im vergangenen Jahr vergeben. Ab 2027 läuft die Champions League bei Paramount+ und Amazon. DAZN übernimmt Europa- und Conference League.

Ein großes Rechtepaket sicherte sich nun auch Disney+. Der US-Konzern wird ab 2027 in Schweden, Dänemark, Brasilien, Mexiko, Zentralamerika und Südamerika diverse Spiele aus den Europacup-Wettbewerben zeigen.