"Albtraum": Diese Teams trifft die Auslosung besonders hart

Philipp Heinemann 28.08.2026 • 11:41 Uhr Die Ligaphase der Champions League ist ausgelost. Wer ist am schlechtesten davongekommen? Wer hat am meisten Glück? Der Blick in die internationale Presse ergibt ein interessantes Bild.

Wer hat bei der Auslosung der Ligaphase der Champions League die härtesten Gegner erwischt? Ohne echten Kracher ist kaum ein Team davon gekommen. In der spanischen Presse spricht man von Bomben, in England erkennt man Albträume – und eine statistische Auswertung sieht den VfB Stuttgart als großen Gewinner.

Spaniens renommierte Sportzeitung AS blickt zum Beispiel auf Real Madrid und das bevorstehende Duell mit dem FC Arsenal: „Ein Scheusal für Madrid“, lautete die Überschrift.

Die Gunners seien der Hauptrivale in einer ansonsten eher machbaren Konstellation. Deutlich härter habe es die anderen Topklubs aus LaLiga erwischt: „Bomben für Barca und Atlético“.

Albträume für die Manchester-Klubs?

Tatsächlich treffen Hansi Flicks Barca-Stars unter anderem auf Manchester City, Titelverteidiger PSG, Europa-League-Sieger Aston Villa sowie ernstzunehmende Kontrahenten wie Galatasaray und Como. Atlético bekommt es unter anderem mit dem FC Bayern, Liverpool und Manchester United zu tun.

„Harte Gegner für Barca und Atlético, ein wenig einfacher für Real“, urteilte daher auch die Marca. Betis Sevilla und Villarreal werden in Spanien angesichts „mächtiger Gegner“ nur geringe Chancen aufs Weiterkommen ausgerechnet.

Der Blick in die gewohnt emotionalisierte englische Medienlandschaft lässt derweil für Manchester City Übles ahnen. „ManCity bekommt Albtraum-Auslosung ab“, schreibt die Daily Mail. Der Grund: Die ehemalige Mannschaft von Pep Guardiola muss gegen PSG und Barca ran. Außerdem heißen die Kontrahenten Club Brügge, PSV Eindhoven, Lille, Galatasaray sowie die Außenseiter Viking Stavanger und Slovan Bratislava.

Das Boulevardblatt The Sun wiederum prophezeit ManUnited einen Albtraum. Unter Berufung auf einen Supercomputer wird ein neunter Tabellenplatz erwartet – nur die ersten acht Teams der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein.

Stuttgart steht offenbar sehr gut da

In Frankreich spricht L’Equipe von der „nächsten harten Herausforderung“ für PSG. Der Spielplan wartet tatsächlich mit diversen namhaften Gegnern auf: Barca und Manchester City überstrahlen alles, aber auch die Roma, Aston Villa, Galatasaray und Como wird man beim Sieger der vergangenen beiden Jahre wohl nicht unterschätzen.

Die französische Zeitung stellte derweil auch einige interessante Statistiken vor, zusammengestellt und erarbeitet vom Mathematiker und Professor Julien Guyon. Dieser kam zu dem Schluss, dass der VfB Stuttgart bei der Auslosung am meisten „Glück“ gehabt habe.

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Die härtesten Gegner für die Schwaben sind Atlético und Inter Mailand. Außerdem heißen die Kontrahenten Club Brügge, PSV Eindhoven, Lille, Galatasaray, sowie die Außenseiter Viking Stavanger und Slovan Bratislava.