Champions-League-Auslosung heute LIVE in TV, Stream & Liveticker - auf wen trefen der FC Bayern und der BVB?

SPORT1 27.08.2026 • 15:00 Uhr Am Donnerstag entscheidet sich in Monaco, auf wen der FC Bayern, Borussia Dortmund & Co. in der Champions-League-Ligaphase teffen. SPORT1 zeigt, wie Sie die Auslosung live verfolgen können.

Die ersten Gegner auf dem Weg zum Finale in Madrid werden in Monaco ermittelt: Im Grimaldi Forum im Fürstentum treffen sich am Donnerstag die Vertreter der europäischen Fußball-Elite zur Auslosung der Champions-League-Ligaphase 2026/27. Beginn der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr.

Aus deutscher Sicht fiebern vor allem die Fans und die Verantwortlichen des FC Bayern, BVB, VfB Stuttgart und RB Leipzig mit. Mit welchen acht Teams es die Bundesliga-Klubs im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase zu tun bekommen, bestimmt das Los.

So verfolgen Sie die Champions-League-Auslosung LIVE:

TV: Sky

Stream: DAZN, uefa.com, Wow, ZDF-Mediathek, Prime Video

Ticker: SPORT1.de, SPORT1-APP

Dramatischer hätte der Kampf um den Henkelpott kaum sein können. Im diesjährigen Champions-League-Finale ging der FC Arsenal durch Kai Havertz früh in Führung. PSG glich durch Ousmane Dembélé aus. Sowohl die Pariser in der regulären Spielzeit als auch die Gunners in der letzten Aktion der Verlängerung schnupperten noch einmal ganz nah am Lucky Punch. Am Ende setzten sich die Franzosen im Elfmeterschießen denkbar knapp durch und sicherten sich zum zweiten Mal in Serie den Henkelpott.

Gelingt der Mannschaft von Luis Enrique gar der dritte Coup hintereinander? Zur neuen Saison werden die Karten aber wieder neu gemischt. Oder besser: die Lose.

Champions League: Verändertes Losverfahren

Das Bild der klassischen Losziehung hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Während bis vor drei Jahren noch alle Mannschaften in Form von kleinen Kugeln aus ihren Lostöpfen in die jeweiligen Gruppen gelost wurden, ist die Auslosung durch den neuen Modus deutlich technischer geworden.

Nun wird nur noch der Klubname gezogen. Anschließend berechnet der Computer aus jedem der vier Lostöpfe jeweils zwei Gegner. So gibt es für alle Teams insgesamt acht Spiele in der Ligaphase, vier auswärts und vier vor heimischer Kulisse. Dadurch sind auch schon zu Beginn Duelle zwischen den Top-Clubs möglich. Einzige Einschränkungen: Vor der K.-o.-Phase dürfen keine Teams aus dem gleichen Land aufeinandertreffen und keine Mannschaft darf gegen mehr als zwei Teams aus demselben Verband gelost werden.

Welche deutschen Vereine sind dabei?

Eine weitere Nebenwirkung des inzwischen zum dritten Mal angewendeten Modus ist, dass nach der Auslosung erst einmal Warten angesagt ist. Die UEFA will die zeitgenauen Ansetzungen der Partien bis zum Wochenende bekannt geben. So umfangreich und aufwendig ist die Planung des gesamten Spielplans. Der Ball wird aber definitiv am 8. September rollen, wenn die berühmte Hymne zum ersten Mal zu hören sein wird.

Aus Deutschland haben sich der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und am letzten Bundesliga-Spieltag der VfB Stuttgart für die Königsklasse qualifiziert. In genannter Reihenfolge sind die Klubs auch auf die vier Lostöpfe aufgeteilt. Die Bayern zählen nach dem spektakulären Ausscheiden gegen PSG in der vergangenen Spielzeit auch in diesem Jahr wieder zum Favoritenkreis. Der BVB bestritt sein letztes Endspiel 2024 gegen Real Madrid.

Neu dabei sind der von Cesc Fàbregas trainierte Como 07 aus Italien, der aserbaidschanische Sensationsmeister Sabah FK und der österreichische Meister Linzer ASK. Insgesamt kämpfen 36 Klubs um das große Ziel: das Finale im Madrider Estadio Metropolitano am 05. Juni 2027.

Die Lostöpfe in der Übersicht