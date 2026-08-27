Champions League: Hammerlose für RB Leipzig, Lange Reisen für BVB

SID 27.08.2026 • 19:19 Uhr Die vier deutschen Teams haben interessante Aufgaben in der Ligaphase vor sich. Vor allem RB Leipzig trifft es hart.

Bayern München im Finalstadion, Borussia Dortmund vor XXL-Reisen, RB Leipzig mit Hammerlosen: Die deutschen Teams haben in der Ligaphase der Champions League attraktive Aufgaben vor der Brust. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist bei seiner Jagd auf den Henkelpott unter anderem bei Atlético Madrid zu Gast. Im Wanda Metropolitano soll die anstehende Saison in der Königsklasse am 5. Juni 2027 mit dem siebten Triumph im höchsten europäischen Vereinswettbewerb gekrönt werden.

Neben Atlético trifft Bayern erneut auf den FC Arsenal, Finalist der Vorsaison, mit Nationalstürmer Kai Havertz – anders als beim 1:3 in der vorangegangenen Ligaphase aber in der heimischen Allianz Arena. Hinzu kommt die Auswärtsreise ins altehrwürdige Old Trafford zu Manchester United, darüber hinaus erwischten die Bayern machbare Aufgaben.

„Wir wollen natürlich versuchen, unter die ersten Acht zu kommen, das ist klar. Die Playoffs sind schon Nerven und Druck. Wir wollen ihnen aus dem Weg gehen und um den Titel mitspielen. Das ist das Ziel, wo man hin will, ins Finale. Deswegen beginnst du diesen Wettbewerb, um im Finale zu stehen. Das ist natürlich der Ort des Traums, wo wir gerne hinwollen“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach der Auslosung.

Hammerlose für RB Leipzig

Mit dem englischen Meister Arsenal bekommt es derweil auch Borussia Dortmund zu tun, allerdings in England. Auch zu Aston Villa und Leon Goretzka muss der BVB auf die Insel. Die weiteren Auswärtsreisen zu den Kunstrasenhelden FK Bodö/Glimt in Norwegen und dem Champions-League-Neuling Sabah FK könnten knifflig werden, auch wegen der enormen Distanzen. Vor heimischer Kulisse bekommt es der Finalist von 2024 unter anderem mit Inter Mailand zu tun.

„Auf uns warten spannende Begegnungen, wir werden jeden Gegner sehr ernst nehmen. In London haben wir uns in der Vorbereitung sehr ordentlich präsentiert, das wollen wir jetzt unter Wettkampfbedingungen bestätigen. Jetzt sind wir gespannt, wie die Spiele terminiert werden. Ich kann versichern: Wir werden zum Auftakt bereit sein“, reagierte BVB-Trainer Niko Kovac.

Echte Knaller wurden RB Leipzig zugelost. Die Sachsen, die im Vorjahr für keinen der drei europäischen Wettbewerbe qualifiziert waren, spielen auswärts beim Rekordsieger Real Madrid und im Old Trafford bei United. Nach Leipzig kommen unter anderem Manchester City und der frühere Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller mit RC Lens. Als Co-Trainer von Julian Nagelsmann hatte Toppmöller auch eine Saison bei RB gearbeitet.

Leipzigs Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer, freute sich auf die anstehende CL-Saison nach der Auslosung: „Jeder hat sich riesig auf die Auslosung gefreut. Wir haben attraktive Gegner. Wir freuen uns, uns mit den besten Mannschaften und Spieler international zu messen. Wir wollen die Ligaphase überstehen. Champions League ist etwas ganz Besonderes. Wir machen auch eine kleine Reise in die Vergangenheit, denn wir treffen auf ein paar ehemalige Spieler wie Yan Diomande mit Real Madrid.“

Wie Dortmund trifft auch der VfB Stuttgart auf Inter Mailand (A) und auf Atlético Madrid (H). Eine spannende Aufgabe dürfte auch das Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul werden. „Wir freuen uns sehr auf die Saison in der UEFA Champions League und die damit verbundenen magischen Nächte in Cannstatt und Europa. Die Gegner in der Ligaphase garantieren wieder spannende Reisen, zum Beispiel nach Mailand und nach Istanbul, auf denen wir mit tausenden Fans aus dem ganzen VfB-Land unsere Begeisterung und unsere Werte durch Europa tragen werden. Zu Hause in Stuttgart werden wir uns als vorbildliche Gastgeber präsentieren. Und natürlich wollen wir jedes Spiel erfolgreich bestreiten“, meinte der VfB-Vorstandvorsitzende, Alexander Wehrle, auf die Auslosung.

Der Spielplan wird spätestens am Samstag veröffentlicht, für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an. Die Ligaphase beginnt am 8. September, das Endspiel im Metropolitano-Stadion findet am 5. Juni 2027 statt. Die besten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Playoff-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze.

Die Gegner der deutschen Teams im Überblick:

Bayern München: FC Arsenal (H), Atlético Madrid (A), Betis Sevilla (H), Manchester United (A), FK Bodö/Glimt (H), OSC Lille (A), Slavia Prag (H), Viking Stavanger (A)

Borussia Dortmund: Inter Mailand (H), FC Arsenal (A), Betis Sevilla (H), Aston Villa (A), FC Villarreal (H), FK Bodö/Glimt (A), AEK Athen (H), Sabah FK (A)

RB Leipzig: Manchester City (H), Real Madrid (A), PSV Eindhoven (H), Manchester United (A), Schachtar Donezk (H), Feyenoord Rotterdam (A), RC Lens (H), Como 1907 (A)