Eklat um Guendouzi: Chaos nach Feners Königsklassen-Coup

SID 27.08.2026 • 09:50 Uhr Das Playoff-Rückspiel zur Champions League zwischen Olympique Lyon und Fenerbahce Istanbul ist von einem handfesten Eklat überschattet worden. Auch der der ehemalige Herthaner Matteo Guendouzi war beteiligt.

Ein Mittelfinger beim Aufwärmen, obszöne Szenen auf dem Rasen und eine Schlägerei im Spielertunnel: Das Playoff-Rückspiel zur Champions League zwischen Olympique Lyon und Fenerbahce Istanbul (1:2) ist von einem handfesten Eklat überschattet worden. Im Mittelpunkt stand der ehemalige Herthaner und heutige Fener-Profi Matteo Guendouzi, der von 2021 bis 2023 bei Lyons Erzrivalen Olympique Marseille gespielt hatte und sich von Beginn an mit den Fans anlegte.

Die gegenseitigen Provokationen begannen schon beim Aufwärmen. Die Heimfans hätten seine „Familie, Mutter und Kinder“ beleidigt, sagte Guendouzi nach dem Spiel. Der Franzose zeigte den Anhängern daraufhin den Mittelfinger. Auch während der Partie kam es immer wieder zu Gesten von Fans, aber auch von Guendouzi.

Fenerbahce erstmals seit 15 Jahren wieder in der Champions League

Die Situation eskalierte weiter, als sich der feiernde Guendouzi vor den Lyon-Fans in den Schritt fasste und nach dem Schlusspfiff Marseille-Sprechchöre anstimmte. Mehrere Lyon-Fans wurden mit einem Absperrgitter am Betreten des Rasens gehindert, einer gelangte am Spielertunnel aber doch in den Innenraum. Dort kam es zu einer massiven Auseinandersetzung, an der neben dem Sicherheitspersonal auch Spieler beider Mannschaften beteiligt waren.