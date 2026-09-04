Klartext zu Liverpool-Profis: "Zwei Spieler, die niemals spielen werden"

SPORT1 04.09.2026 • 13:39 Uhr Liverpool nominiert Federico Chiesa und Wataru Endo nicht für die Champions League. Experte Jamie Carragher sieht für beide keine Zukunft im Team.

Der FC Liverpool hat Federico Chiesa und Wataru Endo nicht für den Champions-League-Kader nominiert. Der Schritt von Trainer Andoni Iraola sorgt in England für Diskussionen.

Liverpool-Legende Jamie Carragher wurde mit Blick auf die Personalien deutlich. Bei The Overlap sagte der frühere Nationalspieler: „Liverpool hat zwei Spieler im Kader, die niemals spielen werden. Sie haben Chiesa und Endo. Es ist, als würden sie nie wieder gegen einen Ball treten.“

Carragher: Endo hätte Liverpool verlassen sollen

Carragher kritisierte zudem, Endo sei im Sommer nicht abgegeben worden: „Endo hätte weiterziehen sollen. Er hat Großartiges geleistet, ist eine Art Kultheld.“ In der vergangenen Saison war der Japaner auch wegen einer Verletzung auf nur zwölf Einsätze in allen Wettbewerben gekommen.

Chiesa, der vor zwei Jahren von Juventus nach Liverpool gewechselt war, bestritt in der Vorsaison immerhin 36 Spiele und erzielte drei Tore, meist nach Einwechslungen. Insgesamt geriet er bei den Reds aber bisweilen in Vergessenheit.

Durch die Streichung stehen Chiesa und Endo am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen Atletico Madrid in der Champions League nicht zur Verfügung. In der Premier League sind beide dagegen gemeldet: Endo könnte am Freitag auswärts bei Ipswich Town (21.00 Uhr im LIVETICKER) an der Portman Road erstmals in dieser Saison spielen, Chiesa bei einer Rückkehr ebenfalls.