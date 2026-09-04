Champions League: Liverpool verzichtet auf prominente Namen

SPORT1 04.09.2026 • 10:10 Uhr Federico Chiesa und Wataru Endo fehlen in Liverpools Kader für die Champions League. Drei verletzte Profis werden gemeldet.

Federico Chiesa ist nicht Teil von Liverpools 25-köpfiger A-Liste für die Champions League. Das geht aus den Kadern hervor, die die UEFA auf der offiziellen Website veröffentlichte.

Auch Wataru Endo wurde von Trainer Andoni Iraola für den Europapokal-Kader nicht berücksichtigt. Die Königsklasse startet für die Reds am Mittwoch mit dem Duell mit Atlético Madrid in Anfield.

Chiesa hatte die ersten beiden Premier-League-Spiele der Saison offiziell wegen einer Muskelverletzung verpasst. Mit Bradley Barcola und Victor Munoz kam im Sommer weitere Konkurrenz in der Offensive hinzu.

Schon unter Slot gestrichen – und später nachnominiert

Chiesa erlebt die Enttäuschung nicht zum ersten Mal: Bereits unter Iraolas Vorgänger Arne Slot hatte der Offensivspieler zunächst nicht zum 25-Mann-Kader gehört. Später wurde er allerdings nachnominiert, nachdem Innenverteidiger Giovanni Leoni einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitten hatte.

Leoni steht diesmal trotz noch nicht komplett auskurierter Verletzung auf Iraolas Liste. Auch Conor Bradley (Knieverletzung seit Januar) und Hugo Ekitiké (Achillessehnenriss im April) wurden gemeldet.

Leoni soll nach fast einem Jahr Pause noch im Laufe dieses Monats ins Training zurückkehren; durch die Nominierung der drei Verletzten sehen Fans laut englischen Berichten die Chance, dass das Trio noch vor dem Ende der Ligaphase am 27. Januar 2027 eingreifen kann.

Talente nicht auf A-Liste – wie Lennart Karl

Gegenüber Endo, der wie Chiesa in den ersten beiden Ligaspielen nicht eingesetzt worden war, hat James McConnell (22) bei den Mittelfeldspielern den Vorzug erhalten – er hat in der Premier League bislang erst drei Einsätze absolviert.

Nach UEFA-Vorgaben müssen auf der A-Liste mindestens acht lokal ausgebildete Spieler stehen. Talente wie Rio Ngumoha und Trey Nyoni sind nicht auf dieser Liste zu finden, da sie über die B-Liste gemeldet werden können – wie Lennart Karl beim FC Bayern.