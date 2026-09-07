Kovac gibt Update zu Mane-Verletzung: BVB weiter mit Abwehrsorgen

SPORT1 07.09.2026 • 14:21 Uhr Fillipo Mane wird dem BVB erst einmal länger fehlen. Niko Kovac gehen langsam die Abwehrspieler aus. Dennoch wird er wohl an der Dreierkette festhalten.

Borussia Dortmund geht mit erheblichen Abwehrproblemen in den Champions-League-Auftakt gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER). Nico Schlotterbeck, Emre Can und seit Samstag auch Filippo Mane sind verletzt, und Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung noch angeschlagen – er wäre aber ohnehin wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar gesperrt.

Bei Mane, der sich beim 3:2-Erfolg gegen Hoffenheim eine Muskelverletzung zugezogen hatte, gab Trainer Niko Kovac ein Update zur Ausfallzeit. „Wir gehen davon aus, dass bis zur Länderspielpause nichts mehr passieren wird. Er wird dann erst danach wieder kommen“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Villarreal. Die erste Begegnung nach der langen Pause ist am Wochenende des 10. Oktober gegen Werder Bremen.

Kovac hält wohl an Dreierkette fest

Wahrscheinlich wird Julian Ryerson in die Dreierkette neben Waldemar Anton und Joane Gadou rücken, Schienenspieler wären in diesem Fall Maximilian Beier und Daniel Svensson. Auch eine Viererkette ist denkbar, aber unwahrscheinlich. „Die würde mir auch keine Kopfschmerzen bereiten“, sagte Kovac. „Wir müssen ein bisschen Fantasie mitbringen, wir werden schon was zusammenschustern.“

Villarreal ist in der spanischen Liga siegloser Tabellen-16. Der BVB will es in dieser Saison mindestens ins Achtelfinale schaffen, und das am liebsten direkt. Im Vorjahr war er an Bergamo in den Playoffs gescheitert. „Die Vorfreude ist riesig. Die letzte Saison ist abgehakt“, sagte Anton.