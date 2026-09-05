Nächster BVB-Schock! Verteidiger muss verletzt raus

Julius Schamburg 05.09.2026 • 16:13 Uhr Schon wieder Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund. Filippo Mane verletzt sich und muss ausgewechselt werden.

Ist das bitter: BVB-Verteidiger Filippo Mane musste beim Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim bereits in der 33. Minute verletzungsbedingt vom Feld.

Nach einer Glanzparade von Gregor Kobel setzte sich Mane an den Spielfeldrand. Der Italiener deutete Probleme am Oberschenkel an und das medizinische Personal eilte auf den Rasen.

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