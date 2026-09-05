Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Nächster BVB-Schock! Verteidiger muss verletzt raus

Nächster BVB-Schock!

Schon wieder Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund. Filippo Mane verletzt sich und muss ausgewechselt werden.
BVB-Trainer Niko Kovac klärt über den aktuellen Gesundheitszustand von Nationalspieler Nico Schlotterbeck auf und wagt eine Prognose, wann er ins Mannschaftstraining zurückkehren könnte.
Julius Schamburg
Schon wieder Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund. Filippo Mane verletzt sich und muss ausgewechselt werden.

Ist das bitter: BVB-Verteidiger Filippo Mane musste beim Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (LIVETICKER) bereits in der 33. Minute verletzungsbedingt vom Feld.

Nach einer Glanzparade von Gregor Kobel setzte sich Mane an den Spielfeldrand. Der Italiener deutete Probleme am Oberschenkel an und das medizinische Personal eilte auf den Rasen.

Nwaneri debütiert beim BVB

Schnell wurde klar, dass Mane die Partie nicht fortsetzen kann. Niko Kovac war gezwungen zu reagieren und wechselte Neuzugang Ethan Nwaneri ein. Für den Last-Minute-Transfer war es das Debüt im Trikot der Schwarz-Gelben.

Erst letzte Woche hatte sich Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite