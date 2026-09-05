Nächster BVB-Schock! Verteidiger muss verletzt raus

Ist das bitter: BVB-Verteidiger Filippo Mane musste beim Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (LIVETICKER) bereits in der 33. Minute verletzungsbedingt vom Feld.
Nächster BVB-Schock!
Schon wieder Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund. Filippo Mane verletzt sich und muss ausgewechselt werden.
Nach einer Glanzparade von Gregor Kobel setzte sich Mane an den Spielfeldrand. Der Italiener deutete Probleme am Oberschenkel an und das medizinische Personal eilte auf den Rasen.
Nwaneri debütiert beim BVB
Schnell wurde klar, dass Mane die Partie nicht fortsetzen kann. Niko Kovac war gezwungen zu reagieren und wechselte Neuzugang Ethan Nwaneri ein. Für den Last-Minute-Transfer war es das Debüt im Trikot der Schwarz-Gelben.
Erst letzte Woche hatte sich Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.