SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 08.09.2026 • 05:14 Uhr Serhou Guirassy präsentiert sich früh in der Saison in Topform. Auch in der Champions League?

Serhou Guirassy nahm den Ball mit der Hacke wundervoll an, er tunnelte sich an der Mittellinie dabei quasi selbst, womit er eine Drehung nach links einleitete. Dann spielte er mit rechts einen Traum-Steilpass in den Lauf von Fabio Silva – Tor, 2:2! Borussia Dortmund war bei der TSG Hoffenheim wieder im Spiel.

BVB-Trainer Niko Kovac hofft, dass sein guineischer Stürmer diese Szenen „aus dem obersten Regal“ auch in der Champions League zeigt, beginnend am Abend gegen den FC Villarreal (21.00 Uhr/Prime Video). „Das ist, was man spektakulär nennt“, schwärmte Kovac, „er ist ein echter Striker, das brauchen wir.“ Guirassy sei „eine Lebensversicherung“.

In den ersten beiden Bundesligaspielen sammelte Guirassy zwei Tore und eine Vorlage. Das aber soll es bei weitem nicht gewesen sein. „Ich weiß, dass er auf jeden Fall noch besser spielen kann“, sagte Innenverteidiger Waldemar Anton, der mit Guirassy schon beim VfB Stuttgart zusammengespielt hat. „Wenn man das erste Tor gemacht hat, fällt einem alles etwas leichter.“

Für die Abwehrspieler in Deutschland und Europa kann das nur wie eine Drohung klingen. „Für uns ist seine Spielfreude extrem wichtig, auch, wie er die anderen Jungs einsetzt“, sagte Anton. „Ich hoffe, er geht seinen Weg genauso weiter.“