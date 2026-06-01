"Wir haben nicht vor, ihn abzugeben"

Felix Kunkel 01.06.2026 • 17:30 Uhr BVB-Stürmer Serhou Guirassy wird mit Fenerbahce in Verbindung gebracht. Lars Ricken weist entsprechende Spekulationen jedoch zurück.

BVB-Boss Lars Ricken hat mit anhaltenden Transfergerüchten um Serhou Guirassy aufgeräumt.

„Uns liegt kein Angebot für Serhou vor. Wir haben auch nicht vor, ihn abzugeben“, erklärte der Geschäftsführer Sport der WAZ hinsichtlich eines etwaigen Wechsels des Torjägers zu Fenerbahce Istanbul.

Ricken hob zudem die Bedeutung Guirassys für die Schwarz-Gelben hervor: „Er hat seinen Wert für Borussia Dortmund in den vergangenen beiden Spielzeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Guirassy-Abgang? Wahlkampf in der Türkei sorgt für Wirbel

Seit seinem Transfer vom VfB Stuttgart zum BVB erzielte Guirassy in 96 Pflichtspielen 60 Tore und steuerte 15 Vorlagen bei. Dennoch halten sich Gerüchte um einen Abschied des Mittelstürmers, die vor allem aus öffentlichen Aussagen aus dem Präsidentschaftswahlkampf Fenerbahces resultieren.

Besonders Hakan Safi hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. Sogar von einem Treffen mit der Spielerseite sprach der Präsidentschaftskandidat und kündigte weitere Gespräche an. Außerdem gibt es Berichte über eine mutmaßliche mündliche Einigung zwischen Guirassy und dem türkischen Traditionsverein.