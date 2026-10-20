Florian Wirtz steht in der Champions League nicht in der Startelf des FC Liverpool. Auch zwei weitere Stars müssen auf der Bank Platz nehmen.

Florian Wirtz steht in der Champions League bei der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal (21 Uhr im LIVETICKER) nicht in der Startelf. Gemeinsam mit Bradley Barcola und Alexander Isak sitzt der deutsche Nationalspieler am Dienstagabend zunächst auf der Bank der Reds.

Bei seinen letzten beiden Einsätzen für die Reds gegen Linz und Brentford hatte Wirtz jeweils eine Vorlage gegeben. Beide Spiele hatte der LFC für sich entschieden.

Florian Wirtz steht gegen Villarreal nicht in der Startelf Florian Wirtz steht gegen Villarreal nicht in der Startelf © IMAGO/Every Second Media

In der Anfangsformation setzt Reds-Trainer Andoni Iraola stattdessen auf Alexis Mac Allister, der vor Trey Nioni und Ryan Gravenberch im Mittelfeld agieren wird. In der offensiven Dreierreihe starten Rio Ngumoha, Lewis Koumas und Cody Gakpo im Heimspiel an der Anfield Road. In der Defensive um Kapitän Virgil van Dijk gibt es keine Überraschungen.

Auf Liverpool wartet in den kommenden Tagen ein straffes Programm. Mit dem Spiel gegen Villarreal stehen in den folgenden zwölf Tagen vier echte Härtetests an (25.10. gegen Brighton, 28.10. gegen Chelsea und 1.11. gegen Arsenal).