Lothar Matthäus schlägt nach der nächsten enttäuschenden Vorstellung des FC Bayern Alarm. Der TV-Experte erkennt gleich zwei große Probleme.

Lothar Matthäus hat im aktuellen Spiel des FC Bayern zwei Probleme ausgemacht. Der TV-Experte vermisst die Durchschlagskraft in der Offensive und prangert auch die fehlende Absicherung in der Defensive an.

Nicht zuletzt das 3:3 des deutschen Rekordmeisters gegen Viking Stavanger in der Champions League ließ bei Matthäus die Alarmglocken schrillen. „Enttäuscht ist man natürlich vom Ergebnis, als Bayern-Fan, als Deutschland-Fan, der international die Daumen drückt“, sagte er der Bild-Zeitung.

Lothar Matthäus spricht über die Probleme des FC Bayern Lothar Matthäus spricht über die Probleme des FC Bayern © IMAGO/Jan Huebner

Der deutsche Rekordnationalspieler weiter: „Es fehlt mir zurzeit die zündende Idee gegen eine tief stehende Mannschaft und das hat es auch schon in der Bundesliga gegeben.“ Er verwies auf die Partien gegen den FC Schalke (0:0) und gegen den FC Augsburg (2:2), wo Bayern teilweise „konsequente Lösungen“ habe vermissen lassen.

Matthäus: Olise hat bei Platzverweis Glück gehabt

Gleichzeitig habe auch die Defensive gegen Viking nicht wie erwünscht funktioniert. „Trotz alledem hat man dann gerade beim 2:0 gesehen, wo eben die Schwäche ist. Nach Ballverlust schlechtes Umschaltverhalten, nach hinten keine Absicherung.“

Ausschlaggebend waren für die jüngst eher ernüchternden Auftritte der Bayern aber wiederholt auch individuelle Aussetzer. So kassierten die Münchner beim Underdog in Stavanger nach einem unnötigen Platzverweis für Michael Olise noch den Ausgleich.

DEINE MEINUNG

Der Franzose hatte eine Gelb-Rote Karte gesehen, nachdem er seinem Gegenspieler den Ball ins Gesicht geworfen hatte. „Das könnte man auch als Rote Karte bezeichnen“, urteilte Matthäus. Eine glatt Rote Karte hätte eine längere Sperre nach sich gezogen. Wie lange Olise zuschauen muss, ist noch nicht offiziell verkündet, das kommende Spiel gegen den FC Arsenal wird er aber mit großer Wahrscheinlichkeit verpassen.

Olise habe „nicht nur sich selbst geschadet, sondern vor allem der Mannschaft, dass sie eben, nach klarer Spielkontrolle in der zweiten Halbzeit diese Kontrolle hergeben musste“.

Matthäus riet dem französischen Superstar zu mehr Selbstkontrolle. „Man weiß, er kann Spiele alleine entscheiden. Dann versucht man natürlich mit allen Mitteln, ihn aus dem Rhythmus zu bringen. Das ist der nächste Schritt, den er gehen muss. Eben auch mit diesen Provokationen bei ihm, speziell bei ihm, umgehen zu lernen.“