Dennis Seimen erhält beim VfB Stuttgart nun auch in der Königsklasse den Vorzug vor Fabian Bredlow. Torjäger Ermedin Demirovic sitzt gegen Atlético auf der Bank.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß setzt erstmals auch in der Champions League auf Dennis Seimen im Tor. Der 20-Jährige feiert am Dienstagabend gegen Atlético Madrid seine Premiere in der Königsklasse – und ist damit nun der jüngste Champions-League-Keeper in der Stuttgarter Champions-League-Geschichte. Fabian Bredlow (31) sitzt auf der Bank.

Seimen hatte nach langer Verletzungspause gegen Paderborn (2:0) und Hamburg (0:1) schon seinen Einstand in der Bundesliga gefeiert. In der Königsklasse in Bratislava hatte zuletzt aber noch Bredlow den Vorzug erhalten.

Dennis Seimen wechselte im Sommer vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart Dennis Seimen wechselte im Sommer vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart © IMAGO/STEINSIEK.CH

Bredlow vertrat Seimen zu Saisonbeginn

Vor der Saison war Seimen von Hoeneß zur Nummer eins der Schwaben bestimmt worden. Bredlow hatte Seimen in den vergangenen Wochen vertreten und dabei überzeugt.

Auf der Bank des VfB sitzt zunächst Ermedin Demirovic. Der Torjäger hat bei den beiden Siegen des VfB zum Start in die Ligaphase der Champions League vier Tore erzielt. Kapitän Deniz Undav spielt gegen Atlético zunächst ganz vorne. Maximilian Mittelstädt kehrt nach Verletzung in die Startelf zurück.