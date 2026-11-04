Ballon d'Or für Laimer? "Wenn das so weiter geht, dann ..."

Beim Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid avanciert Konrad Laimer mit einer überzeugenden Leistung zum Man of the Match. Eine Sache stört TV-Experte Dietmar Hamann jedoch an dessen Auftreten.

Beim Champions-League-Duell mit Atlético Madrid (2:0) ließ Konrad Laimer den FC Bayern in der 74. Minute mit seinem Treffer zum 2:0 jubeln. Generell überzeugte der Österreicher wieder einmal mit seiner Kämpfer-Mentalität und wurde nach Abpfiff zum Man of the Match gekürt. Dennoch kritisierte Ex-Profi Dietmar Hamann das Verhalten des 29-Jährigen.

„Ein bisschen viel argumentieren tut er mir“, monierte der TV-Experte bei Sky. Damit sei Bayerns rechter Verteidiger nicht allein: „Der Kane ist auch dabei, der Kimmich auch. Ich glaube, er hat sich das ein bisschen abgeschaut von den beiden.“

In Didi Hamanns Augen diskutierte Konrad Laimer zu viel mit Schiedsrichter François Letexier In Didi Hamanns Augen diskutierte Konrad Laimer zu viel mit Schiedsrichter François Letexier © IMAGO/AgenciaLOF

Hamann: Laimer „ist jedes Mal beim Schiedsrichter“

„Egal, ob es eine Ecke oder ein Foul gibt“, führte Hamann bezüglich Laimer aus, „der ist jedes Mal beim Schiedsrichter am Argumentieren. Vielleicht braucht er es ja ein Stück weit.“ Dem ehemaligen Bayern-Profi sei es aber ein „bisschen zu viel“.

Laimers Qualitäten ist sich Hamann trotzdem bewusst. Noch vor Anpfiff hatte er positive Worte für den 29-Jährigen gefunden: „Ich glaube, wenn der Laimer mal nicht da ist, dann sieht man oft immer erst, wie wichtig der Spieler ist.“

Am 4. Spieltag der Champions League traf der deutsche Rekordmeister im Metropolitano auf Atlético Madrid. Erst brachte Lennart Karl den FC Bayern nach der Pause in Führung (54.) und sorgte dabei mit seinem Jubel für Aufsehen. In der 74. Minute erhöhte Laimer dann zum 2:0-Endstand. Nach dem zweiten Sieg belegen die Münchner aktuell Platz acht in der Königsklasse.

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