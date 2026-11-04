„Pure Elite“: Spanische Presse verneigt sich vorm FC Bayern

Der Sieg der Münchner bei Atlético hinterlässt auch in Spanien einen bleibenden Eindruck.

„Elite“, „großartig“, „Riesen“: Die spanische Presse hat dem FC Bayern nach dem beeindruckenden Sieg bei Atlético Madrid großen Respekt gezollt. Die Münchner seien die „mit Abstand beste Mannschaft“ gewesen, „die in diesem Jahr im Metropolitano zu Gast war“, schrieb die Marca nach dem 2:0 (0:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters: „Pure Elite.“

„Eine großartige Mannschaft erobert das Metropolitano“, titelte die AS. „Die Deutschen schienen ein ganz anderes Spiel zu spielen. Schneller, flinker, körperbetonter. Unermüdlich. Riesen, die gegen zarte Kinder spielten.“ Die Bayern, so die Zeitung, „übten keinen Druck aus, sie erstickten einen. Sie rannten nicht, sie bissen einen.“

Besonders ein Profi der Münchner hatte es der Zeitung angetan. Konrad Laimer, Torschütze zum 2:0 (74.) und von der UEFA zum Spieler des Spiels gekürt, sei „gelaufen, als würde er nie müde werden“ und fing in der zweiten Halbzeit dann auch noch an „zu fliegen“, so die AS.

Für Atlético sei die Niederlage derweil „ein echter Weckruf“, schrieb Marca. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone sei „noch weit davon entfernt, das Niveau eines FC Bayern zu erreichen, der trotz erheblicher Ausfälle im Angriff nach Madrid gereist war“, schrieb Mundo Deportivo: „Das spielte jedoch keine Rolle.“