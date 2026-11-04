FC Bayern: Eberl reagiert auf Karl-Jubel

Lennart Karls vielsagender Jubel in Madrid sorgt für Diskussionen. Auch Max Eberl reagiert auf den Vorgang.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat auf Lennart Karls vielsagenden Jubel im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (2:0) reagiert – dem Vorgang aber keine große Bedeutung beigemessen.

„Ich hab’s ehrlicherweise gar nicht gesehen, weil ich mich auch gefreut habe, und dann schaue ich nicht, was die da machen. Freut mich für ihn, dass wir ein Tor geschossen haben“, sagte Eberl nach der Partie.

Max Eberl reagiert auf Lennart Karls vielsagende Geste Max Eberl reagiert auf Lennart Karls vielsagende Geste © IMAGO/Jan Huebner

Ob er die Bedeutung der Geste kenne? „Nein“, erklärte der 53-Jährige, betonte aber: „Lennart Karl ist für uns ein wichtiger Spieler. Das haben wir nie in Abrede gestellt und er hat heute genauso mitgearbeitet, ist unfassbar fleißig gewesen und dann belohnt er sich mit dem Tor.“

Karl reagiert mit Jubel auf Kritik

Karl hatte kurz nach seinem Führungstreffer in Madrid mit einem bemerkenswerten Jubel für Aufsehen gesorgt, als er mit seinen Händen den sprechenden Mund formte und somit auf die Kritik der vergangenen Tage und Wochen reagierte.

So hatte auch Eberl jüngst von dem „einen oder anderen Fehltritt“ in Karls Außendarstellung gesprochen. Uli Hoeneß wiederum kündigte an, mit Karl „ein ernstes Gespräch“ zu führen.

„Da gibt es nichts zu diskutieren und auch nichts zu thematisieren“, schloss Kapitän Manuel Neuer den Fall am Dienstagabend bei Prime.