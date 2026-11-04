Galatasaray schickt den VfB Stuttgart nicht nur mit einer Niederlage nach Hause. In den Sozialen Medien gibt es auch noch eine kleine Prise Spott.

Wer zuletzt lacht … Galatasaray hat sich nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart in der Champions League über den Bundesligisten lustig gemacht. In den Sozialen Medien reagierte der türkische Topklub nach dem 2:0 auf einen Post der Schwaben, für den sich diese allerdings schon entschuldigt hatten.

In einem kurzen, von Galatasaray veröffentlichten Video ist ein Lautsprecher zu sehen, der auf Knopfdruck mehrmals hintereinander die Worte „Auf Wiedersehen“ abspielt.

Auf Wiedersehen 👋 pic.twitter.com/e07YIoAraa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 3, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Die Stuttgarter hatten vor dem 0:2 ein Foto aus dem Stadion veröffentlicht, das eine Lautsprecheranlage zeigte und mit drei grübelnden Emojis versehen war.

Stuttgart entschuldigte sich bei Gala-Fans

Der Beitrag wurde von vielen Nutzern als Anspielung auf die legendäre Atmosphäre im Istanbuler Stadion verstanden. Immer wieder wird in Fankreisen darüber diskutiert, ob die enorme Lautstärke bei Heimspielen auch durch die Stadionlautsprecher unterstützt wird. Einen Beleg dafür gibt es nicht.

Vor allem unter Galatasaray-Anhängern löste der Post zahlreiche verärgerte Reaktionen aus. Der VfB reagierte darauf, löschte das Bild und veröffentlichte eine Entschuldigung. Darin erklärte der Klub, man habe nicht die Absicht gehabt, „jemanden zu verletzen“. Weiter hieß es: „Falls eine solche Situation aufgetreten ist, entschuldigen wir uns.“

DEINE MEINUNG

Unter dem Entschuldigungsbeitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit tausende Reaktionen. Galatasaray selbst reagierte deutlich gelassener und richtete freundliche Worte an den Gegner. „Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!“, schrieb der türkische Spitzenklub als Antwort.

Nach der Partie folgte dann der Seitenhieb mit dem eigenen Lautsprecher-Video.