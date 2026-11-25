Rasmus Hojlund sorgt mal wieder für einen bemerkenswerten Jubel - und amüsiert sich nach der Partie gegen Manchester City sehr über die eigene Aktion.

Rasmus Hojlund hat mal wieder mit einem besonderen Torjubel auf sich aufmerksam gemacht. Nach seinem Treffer beim 2:2 von der SSC Neapel gegen Manchester City hatte der dänische Angreifer eine Botschaft für die Fans im Etihad Stadion parat.

„Es gibt nur ein Team in Manchester“, rief er den Anhängern der Heimmannschaft zu. Zur Erklärung: Hojlund spielte früher für Citys Stadtrivale Manchester United.

Mit einem breiten Grinsen bestätigte er die freche Aktion nach der Partie: „Ja, absolut“, sagte er bei TNT Sports auf die Frage, ob die Worte tatsächlich gefallen sein: „Großartige Frotzelei. Es gibt die Rivalität in Manchester, und ich habe natürlich eine Vergangenheit dort. United ist mein Klub, nichts gegen Manchester City, aber United ist mein Klub.“

Hojlund sorgt sofort für Schlagzeilen in England

Ob es ihm daher ein bisschen mehr bedeutet habe, ein Tor zu erzielen? „Ja, ja, ja. Es ist gut, hier zu treffen.“ Die Daily Mail titelte in England sofort: „Rasmus Hojlund verspottet ManCity“.

Hojlund hatte in der 55. Minute das zwischenzeitliche 0:1 erzielt, Noa Lang besorgte den zweiten Napoli-Treffer (76.). Für City trafen Ayyoub Bouaddi (67.) und Rayan Cherki (86.).

Hojlund ist durchaus für bemerkenswerte Jubel bekannt. So zelebrierte er schon das „Siuuu“ seines Idols Cristiano Ronaldo, während dieser als Gegner auf dem Platz stand.