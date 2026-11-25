Beim SPORT1-Fantalk äußert sich Torwartlegende Peter Neururer zu den aktuellen Entwicklungen im Fall Musiala. Der 71-Jährige beobachtet eine kontraproduktive Entzweiung in der Führung des Vereins - und stellt eine klare Forderung nach Aufklärung.

SPORT1-Experte Peter Neururer begleitet die Debatte rund um Jamal Musiala mit Unmut. Die Trainerlegende stört sich an der Art und Weise, wie mit dem 23-Jährigen beim FC Bayern öffentlich umgegangen wird – und forderte vor Bayerns Champions-League-Duell mit OSC Lille (ab 21 Uhr im LIVETICKER) eine klare Reaktion der Münchner.

„Im Augenblick sind sie im Begriff, sich selbst zu schlagen“, sagte Neururer beim SPORT1-Fantalk über die aktuelle Entwicklung im Fall Musiala. Er beobachte beim deutschen Rekordmeister eine Entzweiung. Die sportliche Leitung rund um den Trainer-Staff und Sportvorstand Max Eberl, die eine „großartige Leistung“ abgäbe, steht seiner Meinung nach dem „wirtschaftlichen Denken der Ehemaligen und des Präsidenten, des Vereinsvorsitzenden“ gegenüber. „Das läuft kontraproduktiv.“

Die Debatte rund um Jamal Musiala scheint kein Ende zu nehmen Die Debatte rund um Jamal Musiala scheint kein Ende zu nehmen © IMAGO/Moritz Müller

Der Rückenwind, den Musiala von seinem Trainer Vincent Kompany und Eberl öffentlich erfahren hatte, werde „durch die Aussagen von Uli Hoeneß angefangen, über den Präsidenten bis hin zu Karl-Heinz Rummenigge“ zunichtegemacht. „Auf eine Art und Weise, die die Öffentlichkeit nicht verstehen kann“, betont der 71-Jährige.

Nach Bekanntwerden von Musialas neurologischer Dysfunktion hatten sich beim FC Bayern scheinbar zwei Lager gebildet. Auf der einen Seite hatte Hoeneß öffentlich seine Bedenken geäußert, ob Musiala jemals wieder zu seiner alten Topform zurückfinden könne. Rummenigge stellte obendrauf infrage, ob „irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde“. Auf der anderen Seite hatten Kompany und Eberl weniger harte Worte gefunden und Musiala volle Unterstützung versichert.

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Neururer fordert Aufklärung „mit klaren Worten“

Für Neururer ist diese Entwicklung beim Rekordmeister eine „eigenartige Geschichte“. Der 71-Jährige habe kein Verständnis dafür, den Gesundheitszustand des 23-Jährigen derart in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Diesbezüglich könne die „Kontraproduktivität im Bezug auf Sport“ laut ihm größer nicht sein. „Da ist Bayern München auf einem ganz, ganz schlechten Weg.“

„Es sei denn, sie klären endlich mal auf“, ergänzte die Trainerlegende, „mit klaren Worten und nicht mit diesen Statements, die wir bis zum heutigen Tag erlebt haben“. Denn diese seien in seinen Augen „bewusst und gesteuert.“

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