Florian Wirtz erzielt ein traumhaftes Tor. Der deutsche Nationalspieler verzückt mit seiner Akrobatik selbst seine größten Kritiker.

Florian Wirtz hat im Premier-League-Kracher zwischen dem FC Liverpool und Manchester United (4:0) ein sensationelles Tor erzielt und damit auch seine schärfsten Kritiker begeistert.

Wirtz nahm eine in seinen Rücken gespielte Flanke von Rio Ngumoha kunstvoll an und wuchtete den Ball per Direktabnahme samt Pirouette unter die Latte (13.).

Florian Wirtz bejubelt seinen Treffer Florian Wirtz bejubelt seinen Treffer © IMAGO/Propaganda Photo

Hamann sagt gleich dreimal „sensationell“

Dietmar Hamann, der zuletzt immer wieder Kritik an Wirtz geübt hatte und sich selbst nach der 7:0-Gala gegen Oranje im Rahmen der deutschen Nationalmannschaft noch skeptisch gab, war verzückt.

„Ein super Abschluss auch von Wirtz, weil der Ball hinter ihm ist. Das macht er sensationell – auch mit dem falschen Fuß. Das macht er sensationell, der Wirtz. Akrobatisch. Er streckt den Fuß und schaut, dass er den Körper aus dem Weg bringt und den Ball flachhält. Also das war sensationell gemacht!“, schwärmte Hamann in seiner Expertenrolle bei Sky.

Auch in England ist man von Wirtz begeistert

Und auch Liverpool-Legende Jamie Carragher, einer der schärfsten Kritiker des 23-Jährigen, war ausnahmsweise angetan. „Brillante Improvisation des Deutschen“, sagte er bei Sky in England: „Florian Wirtz dringt in gefährliche Bereiche vor, und wenn er dort ist, hat er die Fähigkeit, den Abschluss zu erzielen.“

In eine ähnliche Kerbe schlug Ex-England-Keeper Paul Robinson bei der BBC: „Der Ball liegt hinter Florian Wirtz, der seine brillante Technik unter Beweis stellt und sich umdreht. Wenn man sich die Entfernung ansieht, aus der er den Ball ins Tor gebracht hat, könnte man meinen, er hätte ihn nur noch leicht ins Tor geschoben, aber das ist großartige Technik.“

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Auch die englische Presse war voll des Lobes. „Brillanter Abschluss“, titelte Sky Sports UK. Folgerichtig wurde Wirtz zum Spieler des Spiels gekürt.

Pure Zufriedenheit bei Wirtz: „Genieße es einfach“

„Die Stimmung nach dem Spiel war so toll. Das werde ich genießen. Es ist einfach ein schöner Nachmittag“, freute sich Wirtz bei Sky: „Ich fühle mich sehr gut. Aber das liegt auch daran, dass ich sich das Team weiterentwickelt und verbessert hat. Wenn man Teil davon ist, wird man auch selbst besser. Ich genieße es einfach.“

Ob LFC-Coach Andoni Iraola und Bundestrainer Jürgen Klopp dem Wirbelwind zurück zu alter Stärke verholfen haben? „Beide sind sehr gute Trainer, ich spiele gerne unter beiden. Sie bringen unterschiedliche Qualitäten mit. Ich bin einfach nur froh, zwei solche Trainer zu haben“, sagte Wirtz.

Die weiteren Tore für die Reds erzielten Dominik Szoboszlai (10.), Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.). Bei Manchester United war Leny Yoro in der 8. Minute mit Rot vom Platz geflogen.

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