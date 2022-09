Keeper Schwäbe glänzt! Krawalle überschatten Kölns Europa-Comeback

Der FC ging bereits in der 19. Minute in Führung: Nachdem Jan Thielmann von Florian Kainz auf dem Flügel geschickt wurde, legte er den Ball mustergültig in die Mitte. Dort musste Steffen Tigges nur noch zum 1:0 für den FC einschieben. Es war Tigges‘ erster FC-Treffer. Die Kölner waren in der ersten halben Stunde in allen Belangen überlegen und spielte den vermeintlichen Gruppen-Favoriten teilweise an die Wand.