Fan-Skandal! Heftige Ausschreitungen vor Spiel des 1. FC Köln in Nizza

Auf Video-Aufnahmen aus dem Stadion ist zu sehen, wie sich die in Rot gekleidete Gruppe zunächst über die Haupttribüne und eine Beton-Mauer in Richtung der Heim-Anhänger zubewegte. Die Nizza-Fans konterten den Angriff, Feuerwerks-Körper wurden in die Menge abgefeuert. An der Mauer kam es letztendlich zu Zusammenstößen und körperlichen Angriffen, Gegenstände wie E-Roller, Stühle und Tische flogen in beide Richtungen.