Conference League: Ex-BVB-Profi Hitz wird zum gefeierten Held beim dramatischen Sieg vom FC Basel

Dramatisches Spiel in Bratislava!

Zunächst sah es jedoch nach einem Aus für die Schweizer aus. So gingen die Hausherren mit 2:0 in Führung, doch Basel bewies Comeback-Qualitäten.

Nachdem Riccardo Calafiori in der 53. Minute den Anschluss hergestellt hatte, erzielte Zeki Amdouni in der 93. Minute den 2:2-Ausgleich und schickte die Begegnung in die Verlängerung. Nach torlosen 30 Minuten fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.