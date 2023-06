Conference League: Verabschiedet sich Declan Rice als Legende zum FC Bayern?

Declan Rice hat am Mittwochabend eine solche einmalige Chance, seine Ära bei West Ham United mit dem Gewinn der Europa Conference League zu krönen. Die Hammers treffen im Finale auf die AC Florenz (ab 21 Uhr im LIVETICKER) . Siegen die Engländer, dann kommt dem Kapitän die wohl bestmögliche letzte Amtshandlung zu: Den Pokal in die Nachthimmel recken.

Die spezielle Note? Dem meist glücklosen Traditionsklub aus dem Osten Londons winkt der erste internationale Titel seit 1965. Damals nahm Bobby Moore, ein Jahr bevor er mit England Weltmeister wurde, die Trophäe entgegen. Für „Dec“, wie ihn seine Teamkollegen liebevoll nennen, wäre es ein Traum, in die Fußstapfen des legendären Verteidigers zu treten.

Rice: „Es würde einfach alles bedeuten“

Insofern bereiten sich sowohl der Spieler als auch der Klub auf einen emotionalen Abschied vor. „Wir haben bereits Geschichte geschrieben, weil wir das Finale erreicht haben. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Vermächtnis zu schaffen, an das sich jeder einzelne Spieler, der Trainer und alle Beteiligten für immer erinnern werden“, erklärte Rice, der im Finale sein 245. Pflichtspiel für die Hammers bestreiten wird.

Für Rice wäre der Titelgewinn der „größte Erfolg, den ich bisher im Fußball hatte“, fügte er hinzu. „Es würde mir einfach alles bedeuten, um ehrlich zu sein. Mit West Ham eine solche Trophäe, einen Europapokal, zu gewinnen, verleiht jedem Spieler einen höheren Status innerhalb des Vereins, wenn es darum geht, wie man bei den Fans in Erinnerung bleiben wird.“

Schnappen die Bayern bei Rice zu?

Rice wird insbesondere von Arsenal, Chelsea und Manchester United heftig umworben. Auch ein Wechsel in die Bundesliga liegt im Bereich des Möglichen.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel verheimlichte nicht, dass er Rice unbedingt als Sechser in seinem Team haben möchte. Mitte Mai traf eine Delegation des Rekordmeisters – bestehend aus Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Tuchel selbst und Kaderplaner Marco Neppe – den Engländer.

Rice will die „einmalige Gelegenheit“ nutzen

Bevor der finale Zukunftsentschluss fällt, will sich Rice aber ausschließlich auf seine letzte Aufgabe im West-Ham-Jersey konzentrieren.

Es ist eine Chance, die viele von Rices Vorgängern nie hatten. Es ist eine Chance, sich endgültig in den Geschichtsbüchern des Vereins zu verewigen. Es ist auch eine Chance auf Unsterblichkeit - die der 24-Jährige bei seinen künftigen, größeren Arbeitgebern womöglich nicht noch einmal haben wird.

Das Conference-League-Finale bietet Rice eine „einmalige Gelegenheit“, das ist ihm selbst bewusst. Doch bekanntlich gibt es keine Garantie für ein märchenhaftes Ende, schon gar nicht in einem Finale auf europäischer Bühne.

Und so werden die Hammers hoffen, dass ihr Kapitän ein letztes Mal sein komplettes Repertoire auf dem Rasen bringt. Zweikampfstärke, defensives Denken, offensive Impulse, ein starker Distanzschuss, das gute Kopfballspiel - West Ham benötigt die gesamte Bandbreite an Rice‘ Fähigkeiten, um Florenz in die Knie zu zwingen.