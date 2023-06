FC Bayern bereit für Declan Rice! Warum es noch kein Angebot gibt

Jetzt liegt der Ball bei Declan Rice!

Der englische Mittelfeld-Star und seine Familie sind nach SPORT1-Informationen darüber informiert, dass sich der FC Bayern für potenzielle Verhandlungen mit West Ham United nach dem Conference-League-Finale in Stellung bringt.

Die Münchner werden bereit sein, ein Top-Angebot für ihn abzugeben – sollte er sich für sie entscheiden.

FC Bayern: Tuchel will Rice - was will der Abräumer?

Trainer Thomas Tuchel will Rice unbedingt als Sechser in seinem Team und die handelnden Personen an der Säbener Straße wollen ihm diesen Wunsch auch gerne erfüllen.

Nun kommt es auf Rice selbst an!

Der Rekordmeister respektiert den 24-Jährigen und dessen Wunsch, sich zunächst auf das europäische Endspiel gegen den AC Florenz am 7. Juni zu konzentrieren und anschließend eine Entscheidung über seinen nächsten Klub zu treffen.

Transfer-Team der Bayern besuchte Rice

Mitte Mai traf eine Delegation des Rekordmeisters – bestehend aus Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Trainer Thomas Tuchel und Kaderplaner Marco Neppe – den englischen Nationalspieler.

Es war ein erstes Kennenlernen, das bei allen Beteiligten einen positiven Eindruck hinterließ. Rice kann sich, wie SPORT1 bereits berichtete, einen Wechsel nach München gut vorstellen!

Tuchel und Co. zuversichtlich

Allerdings: Der FC Arsenal wirbt ebenfalls intensiv um den defensiven Mittelfeldspieler. Er könnte mit einem Wechsel zu den Gunners nicht nur in der reizvolleren Liga, sondern auch in seiner Heimatstadt bleiben.

Eine knifflige Situation – doch trotz Meldungen aus England, Rice präferiere eher einen Wechsel innerhalb Londons, sehen sich die Münchner alles andere als chancenlos. Das persönliche Treffen mit Rice machte Tuchel und Co. Zuversicht!

Nun steht für den Wunsch-Sechser aber erstmal das wohl wichtigste Spiel in seiner bisherigen Vereinslaufbahn über allem.

Wird Rice der Rekordtransfer

Rice, der bei der EM vor zwei Jahren und auch der Winter-WM zum Stammpersonal von Trainer Gareth Southgate gehörte, könnte zum Rekordtransfer der Bayern werden.

Um die 100 Millionen Euro wollen die Hammers für ihn haben.